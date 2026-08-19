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19.08.2026 20:07

Τροχαίο στη Βούλα: Εγκεφαλικά νεκρός ο 39χρονος αναβάτης της μηχανής – Σε δωρεά οργάνων προχωρά η οικογένειά του

19.08.2026 20:07
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Τραγική είναι η κατάληξη του σφοδρού τροχαίου στη Βούλα, όπου ένας οδηγός ταξί επιχείρησε να κάνει αναστροφή στο ύψος του ΠΙΚΠΑ με αποτέλεσμα να πέσει με ταχύτητα πάνω στο όχημά του ένας μοτοσικλετιστής.

Ο 39χρονος αναβάτης της μηχανής μεταφέρθηκε βαρύτατα τραυματισμένος και νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του ΚΑΤ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, o 39χρονος δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα τραύματά του και είναι, πλέον, εγκεφαλικά νεκρός, ενώ σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, η οικογένειά του, προτίθεται να προχωρήσει σε δωρεά οργάνων.

Ελεύθερος με όρους ο οδηγός ταξί – Τι ισχυρίστηκε στην απολογία του

Εν τω μεταξύ , ο 32χρονος οδηγός ταξί αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του. Ανακριτής και εισαγγελέας του επέβαλαν τον περιοριστικό όρο της υποχρέωσης εμφάνισης στο ΑΤ της περιοχής του μια φορά το μήνα, καθώς και της αφαίρεσης άδειας οδήγησης επ’ αόριστον.

Ο 32χρονος οδηγός ταξί αντιμετωπίζει κατηγορίες για επικίνδυνη οδήγηση και για πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας που έχει σχηματίσει η Τροχαία, ο αυτοκινητιστής εκινείτο με το όχημά του στην παραλιακή λεωφόρο στο ρεύμα προς Βούλα.

Όπως προκύπτει και από βίντεο που έχει καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας, στο ύψος του ΠΙΚΠΑ επιχείρησε να πραγματοποιήσει αριστερή αναστροφή, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με τη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 39χρονος.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο οδηγός του ταξί δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας, ενώ ο οδηγός της μηχανής δεν είχε φορέσει προστατευτικό κράνος. Ο 39χρονος μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

Κατά την απολογία του, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο οδηγός ταξί αρνήθηκε ότι οδηγούσε επικίνδυνα. Όπως υποστήριξε, τη στιγμή του περιστατικού μετέφερε δύο πελάτες και δεν κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα. Ανέφερε, μάλιστα, ότι αποπροσανατολίστηκε από το GPS, το οποίο άλλαξε αιφνιδίως τη διαδρομή που ακολουθούσε, με αποτέλεσμα να μην αντιληφθεί την πινακίδα που απαγόρευε την αναστροφή.

Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ότι πίστεψε πως η συγκεκριμένη κίνηση επιτρεπόταν, έβγαλε φλας και επιχείρησε να στρίψει, όταν σημειώθηκε η σύγκρουση με τη μοτοσικλέτα.

Σε βάρος του 39χρονου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, καθώς και για πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια, όμως η περαιτέρω ποινική του μεταχείριση θα εξαρτηθεί από την κατάσταση της υγείας του θύματος.

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