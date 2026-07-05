Καστελόριζο: «Όλα ψέματα» λέει ο γιατρός που συνελήφθη μετά από μήνυση ιδιοκτήτη ταβέρνας (video)

Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση του αγροτικού γιατρού στο Καστελόριζο, ο οποίος συνελήφθη έπειτα από μήνυση που κατατέθηκε σε βάρος του μετά από επεισόδιο με ιδιοκτήτη καταστήματος.

Ο ίδιος, μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» του MEGA, παρουσιάζει τη δική του εκδοχή των γεγονότων, υποστηρίζοντας ότι όσα έχουν δημοσιοποιηθεί δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

«Υπάρχει λόγος που οι πληροφορίες έχουν παρουσιαστεί μπερδεμένες», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι οι δηλώσεις του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, αφορούν διαφορετικό περιστατικό και συγκεκριμένα δεύτερη σύλληψη που πραγματοποιήθηκε την επόμενη ημέρα.

Αρχικά είχε γίνει γνωστό ότι η μήνυση είχε υποβληθεί από τον δήμαρχο Μεγίστης. Ωστόσο, όπως διευκρινίστηκε στη συνέχεια, η διαδικασία κινήθηκε έπειτα από καταγγελία τοπικού επιχειρηματία. Η αντιπαράθεση ξεκίνησε όταν ασθενοφόρο δεν κατάφερε να περάσει από τον δρόμο, καθώς προσέκρουσε στην τέντα καταστήματος, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει έντονος διαπληκτισμός.

Σύμφωνα με τον γιατρό, η μήνυση κατατέθηκε μετά τη δημόσια τοποθέτησή του, καθώς ο επιχειρηματίας θεώρησε ότι αναφερόταν σε εκείνον κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής εκπομπής.

«Ουδέποτε κατονόμασα τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Η μήνυση έγινε επειδή ο μαγαζάτορας πίστεψε ότι αναφέρθηκα σε αυτόν», υποστήριξε.

Ο ίδιος περιέγραψε ακόμη τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στο ιατρείο του νησιού, αναφέροντας ότι ενημερώθηκε από τον διοικητή της Αστυνομίας πως τελεί υπό κράτηση και ότι θα συλληφθεί μόλις ολοκληρωθεί η τηλεοπτική του παρουσία. «Αν χρειαστεί να νοσηλεύσουμε κάποιον ασθενή, θα πρέπει κυριολεκτικά να μετακομίσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στις δηλώσεις του υπουργού Υγείας, ο γιατρός δήλωσε πως «αυτά που λέει ο Άδωνις στο βίντεο με τη σύλληψη δεν έγιναν λόγω της δημοτικής αρχής. Υπήρξε και δεύτερη σύλληψη. Είναι όλα ψευδή και τραγελαφικά. Η αστυνομία ήταν φιλικότατη, ενώ η μήνυση έγινε επειδή ο μαγαζάτορας πίστεψε ότι τον κατονόμασα και ότι υπήρξε δυσφήμηση».

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στον ιατρικό κόσμο, με ενώσεις νοσοκομειακών γιατρών να εκδίδουν ανακοινώσεις για το περιστατικό. Την ίδια ώρα, ο υπουργός Υγείας και η αρμόδια Υγειονομική Περιφέρεια υποστηρίζουν ότι η συγκεκριμένη υπόθεση δεν αφορά τη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Από την πλευρά του, ο ιδιοκτήτης του καταστήματος δίνει διαφορετική εκδοχή για όσα συνέβησαν. Όπως υποστηρίζει, ο γιατρός τον απείλησε ότι θα προχωρήσει σε καταγγελία στις υγειονομικές αρχές και θα κινηθεί εναντίον της επιχείρησής του. Σύμφωνα με τον ίδιο, το επεισόδιο σημειώθηκε μπροστά σε περίπου 80 άτομα.

Ο επιχειρηματίας αναφέρει ακόμη ότι ο γιατρός τον πλησίασε σε πολύ κοντινή απόσταση με επιθετική διάθεση, με αποτέλεσμα να του ζητήσει να απομακρυνθεί. Όπως ισχυρίζεται, η αντίδρασή του παρερμηνεύθηκε και στη συνέχεια ο γιατρός άρχισε να φωνάζει ότι επρόκειτο να δεχθεί επίθεση.

Κατά τον ίδιο, ο γιατρός συνέχισε να φωνάζει μέσα στην ταβέρνα, χαρακτηρίζοντας το κατάστημα «βρώμικο» και καλώντας τους πελάτες να αποχωρήσουν, ενώ τους προέτρεπε να μπουν στην κουζίνα για να διαπιστώσουν την κατάσταση του χώρου.

Ο ιδιοκτήτης υποστηρίζει επίσης ότι η μητέρα του, η οποία βρισκόταν εκείνη την ώρα σε τραπέζι του καταστήματος, ζήτησε από τον γιατρό να σταματήσει ώστε οι πελάτες να συνεχίσουν το γεύμα τους χωρίς περαιτέρω ένταση. Σύμφωνα με τον ίδιο, όταν του αποκάλυψε ότι είναι μητέρα του, εκείνος της απάντησε: «Μην χρειαστείς την ανάγκη μου».

Ο επιχειρηματίας καταλήγει ότι έχει ήδη καταθέσει μήνυση για το περιστατικό, ενώ προτίθεται να προχωρήσει και σε δεύτερη, οικογενειακή μήνυση, η οποία αφορά, όπως αναφέρει, τις φερόμενες απειλές και τη συμπεριφορά του γιατρού απέναντι στη μητέρα του.

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