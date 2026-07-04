Καστελόριζο: Συνελήφθη ο αγροτικός γιατρός – «Έχει παραιτηθεί, το νησί δεν θα μείνει ακάλυπτο», λέει ο Γεωργιάδης

Στη σύλληψη του ενός εκ των δύο αγροτικών γιατρών στο Καστελόριζο προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά από μήνυση σε βάρος του για συκοφαντική δυσφήμιση από τον δήμαρχο του ακριτικού νησιού.

Σύμφωνα με το Mega, όλα έγιναν όταν ο γιατρός, ο οποίος είχε αναλάβει καθήκοντα στο Καστελόριζο περίπου έναν μήνα νωρίτερα, εξέφρασε δημόσια τις διαμαρτυρίες του, μέσω του OPEN, για τις συνθήκες στέγασης και διαβίωσης που, όπως υποστήριξε, αντιμετώπιζε κατά την παραμονή του εκεί αλλά και για το ζήτημα της στελέχωσης του πολυδύναμου αιμοδυναμικού ιατρείου της Μεγίστης.

Μέλη της ΟΕΝΓΕ έχουν ήδη προχωρήσει σε καταγγελία για το περιστατικό.

Για προβλήματα συνεργασίας με τον Δήμο και την τοπική κοινωνία, κάνει λόγο ο Γεωργιάδης

Σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, οι δύο αγροτικοί ιατροί έχουν ήδη παραιτηθεί καθώς «είχαν προβλήματα συνεργασίας με τον Δήμο και την τοπική κοινωνία».

Όπως, μάλιστα αναφέρει, οι παραιτήσεις τους έχουν γίνει ήδη γνωστές από τον Διοικητή της 2ης ΥΠΕ.

Ο κ. Γεωργιάδης καλεί να «σταματήσει η προπαγάνδα» ξεκαθαρίζει ότι η σύλληψη του ιατρού δεν έχει «καμία σχέση ούτε με το ΕΣΥ, ούτε με το σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης».

Ως προς τα γεγονότα στο Καστελόριζο. Οι αγροτικοί ιατροί είχαν υποβάλει την παραίτησή τους η οποία είχε γίνει δεκτή από την 2η ΥΠΕ καθώς υπήρχαν πολλά προβλήματα συνεργασίας με τον Δήμο και την τοπική Κοινωνία. Ο Διοικητής της 2ας ΥΠΕ είχε προσπαθήσει να βρει λύση στην μεταξύ… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) July 4, 2026

Ο υπουργός Υγείας αναφέρει πως ο διοικητής της 2ας ΥΠΕ πήγε στο Καστελόριζο προκειμένου να βρεθεί λύση και να εκτονωθεί η κατάσταση, κάτι που τελικά δεν επετεύχθη.

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, η 2η ΥΠΕ έχει στείλει ήδη μία Γενική και μία Αγροτική ιατρό στο Καστελόριζο, ώστε το νησί να μην μείνει ακάλυπτο υγειονομικά.

Η ανάρτηση Γεωργιάδη:

«Ως προς τα γεγονότα στο Καστελόριζο. Οι αγροτικοί ιατροί είχαν υποβάλει την παραίτησή τους η οποία είχε γίνει δεκτή από την 2η ΥΠΕ καθώς υπήρχαν πολλά προβλήματα συνεργασίας με τον Δήμο και την τοπική Κοινωνία. Ο Διοικητής της 2ας ΥΠΕ είχε προσπαθήσει να βρει λύση στην μεταξύ τους συνεργασία και μάλιστα πριν λίγες μέρες επισκέφθηκε ο ίδιος το νησί και έμεινε δύο μέρες εκεί στην προσπάθειά του να ηρεμήσουν τα πνεύματα, αλλά τελικά δεν κατέστη αυτό εφικτό. Για να προλάβει τα γεγονότα η 2η ΥΠΕ φρόντισε πριν να στείλει μία Γενική και μία Αγροτική ιατρό στο Καστελόριζο, ώστε το νησί να μήν μείνει ακάλυπτο υγειονομικά και δεν θα μείνει. Ως προς το περιστατικό με την σύλληψη του Αγροτικού ιατρού δεν έχει καμμία σχέση το περιστατικό αυτό ούτε με το ΕΣΥ, ούτε με το σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης. Πρόκειται περί περιστατικού του Αγροτικού Ιατρού με υπάλληλο του Δήμου και την Αστυνομία. Ας σταματήσει επιτέλους η προπαγάνδα κατά του ΕΣΥ».

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