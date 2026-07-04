Στο έλεος της πύρινης λαίλαπας η Ισπανία – Κάηκαν 22.000 στρέμματα στην Κόστα Μπράβα

Τουλάχιστον 22.000 στρέμματα γης έκανε στάχτη η φωτιά που ξέσπασε στο τουριστικό θέρετρο Κόστα Μπράβα, στη βορειοανατολική Ισπανία, που ξέσπασε την Παρασκευή.

Η πυρκαγιά σήμερα (4/7), βρίσκεται υπό μερικό έλεγχο αν και πάνω από 400 πυροσβέστες παλεύουν για την πλήρη κατάσβεσή της.

Η φωτιά ξέσπασε στην παραθαλάσσια ζώνη της Καταλονίας, στην Ισπανία και μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί ούτε ένας τραυματισμός ή θάνατος.

«Οι πυροσβέστες έθεσαν υπό έλεγχο κατά τη διάρκεια της νύχτας σχεδόν το 70% του δεξιού μετώπου της πυρκαγιάς και διατηρούν τον στόχο σταθεροποίησης της κατάστασης πριν από την αλλαγή του ανέμου που προβλέπεται για σήμερα το μεσημέρι», ανέφερε η καταλανική πυροσβεστική υπηρεσία σε δελτίο Τύπου.

«Η φωτιά, που πιθανόν προκλήθηκε από αμέλεια, έχει κάψει περίπου 22.000 στρέμματα δασικής κυρίως βλάστησης», διευκρίνισαν, προσθέτοντας πως έχει επιβληθεί το μέτρο της απαγόρευσης της κυκλοφορίας σε 7 κοινότητες της περιοχής.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε την Παρασκευή κοντά στην κοινότητα Λα Μπισμπάλ ντ’ Εμπορντά, δίπλα από την περιοχή της Ζιρόνας, σε απόσταση περίπου 20 χλμ από τις ακτές της Μεσογείου.

«Απευθύνουμε έκκληση στους πολίτες να αποφύγουν τις μετακινήσεις στην περιοχή», επισημαίνουν οι πυροσβέστες.

Περίπου 400 πυροσβέστες επιχειρούν στο σημείο για να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο την πυρκαγιά.

Σύμφωνα με τον αρχιπύραρχο Νταβίντ Μπορέλ, «προτεραιότητα παραμένει η προστασία του πληθυσμού».

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