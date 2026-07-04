Προειδοποίηση Μεντβέντεφ: Το Ιράν διαθέτει το «πυρηνικό όπλο» του Ορμούζ και το «θερμοπυρηνικό» του Μπαμπ ελ-Μαντέμπ

«Το Ιράν, αντί για πυρηνικά όπλα, ανακάλυψε ένα άλλο όπλο που δεν είναι ασθενέστερο από το πυρηνικό – το Στενό του Ορμούζ», τόνισε ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ.

«Σε αυτό περιστρέφονται οι συζητήσεις – την επίτευξη συμφωνιών για το πώς θα λειτουργεί αυτό το στενό στο μέλλον», επισήμανε.

Μάλιστα, ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας και νυν επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας προειδοποίησε πως «οι ιρανικές αρχές διαθέτουν επίσης ένα ‘’θερμοπυρηνικό όπλο’’ (βόμβα υδρογόνου) – το Στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ».

»Εάν αποκλειστεί, όλες οι μεταφορές πετρελαίου και άλλες μεταφορές θα αποκλειστούν» είπε.

Το Στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας, ελέγχει την πρόσβαση προς τη Διώρυγα του Σουέζ, αποτελεί το βασικό θαλάσσιο μονοπάτι που συνδέει την Ασία με την Ευρώπη.

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