Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος: Δεν έχουμε πια επαφή με την Έλενα Παπαρίζου, αλλά αυτό δεν αλλάζει την εκτίμησή μου

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Ο νικητής του The Voice of Greece 2025, Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος παραχώρησε συνέντευξη στο ένθετο Secret των Παραπολιτικών.

Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε τόσο στις αλλαγές που έφερε στην καλλιτεχνική του διαδρομή το τάλεντ σόου του ΣΚΑΪ όσο και στη συνεργασία που είχε σ’ αυτό με την coach του, Έλενα Παπαρίζου.

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Έχει περάσει αρκετός καιρός από τη νίκη σου στο “The Voice of Greece”. Πόσο άλλαξε η ζωή σου μετά το παιχνίδι;

Μετά το Voice αυτό που άλλαξε περισσότερο μέσα μου ήταν ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζω πλέον τη ζωή και τη μουσική. Ως άνθρωπος δεν έχω αλλάξει. Παραμένω ο ίδιος Κωνσταντίνος, με τον ίδιο χαρακτήρα και την ίδια φωνή. Η μεγάλη διαφορά είναι ότι πλέον έχω καταλάβει πως χρειάζεται περισσότερη δουλειά. Έχω ξεκινήσει να δουλεύω πολύ περισσότερο τη φωνή μου, κάτι που παλαιότερα δεν έκανα και έχω περισσότερες ευκαιρίες για να κάνω δισκογραφία.

Δεν θέλω, όμως, να τα κάνω όλα γρήγορα. Προτιμώ να προχωράω βήμα – βήμα και να είμαι σίγουρος για κάθε επιλογή μου. Θέλω να έχω δίπλα μου την οικογένεια και τους φίλους μου και να μην αφήσω τη μουσική να πάρει όλο τον χώρο στη ζωή μου.

Η Έλενα Παπαρίζου ήταν η coach που σε οδήγησε στη νίκη. Τι κρατάς από εκείνη;

Η Έλενα ήταν ένας άνθρωπος που ήταν πραγματικά πολύ κοντά μου σε όλη τη διαδρομή του Voice. Από την αρχή κατάλαβε ότι απέναντι της δεν είχε ένα παιδί που πήγε απλώς σε ένα τάλεντ σόου, αλλά έναν 40χρονο άνθρωπο με τη δική του ζωή, τις δικές του εμπειρίες και τη δική του ιστορία.

Νομίζω ότι αυτό το κατάλαβε πολύ νωρίς και γι’ αυτό η σχέση μας μέσα στο παιχνίδι ήταν τόσο ξεχωριστή. Οι συμβουλές της ήταν άψογες, αλλά αυτό που κρατάω περισσότερο είναι το πόσο ανθρώπινη ήταν απέναντι μου και πόσο κοντά μου στάθηκε.

Σήμερα δεν κρατάμε επαφή, αλλά αυτό δεν αλλάζει την εκτίμηση και την ευγνωμοσύνη που έχω για εκείνη.

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