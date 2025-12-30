search
30.12.2025
30.12.2025

The Voice: Νικητής ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος από την ομάδα της Έλενας Παπαρίζου (Video)

30.12.2025 08:31
Ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος από την ομάδα της Έλενας Παπαρίζου είναι ο νικητής του φετινού The Voice το οποίο ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης.

Το αποτέλεσμα ανακοίνωσε on air ο Γιώργος Καπουτζίδης, με τον νικητή να κερδίζει στον τελικό τον Χριστόδουλο Μυλωνά από την ομάδα του Γιώργου Μαζωνάκη, εξασφαλίζοντας το πολυπόθητο «χρυσό» συμβόλαιο με τη Minos EMI, a Universal Music Company.

Συγκινημένος, ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος ανέβηκε στη σκηνή αγκαλιά με την κόρη του, ενώ από την πλευρά της, η Έλενα Παπαρίζου συνεχάρη όλους τους συμμετέχοντες, ευχαριστώντας το κοινό σε Ελλάδα και Κύπρο για τη στήριξη.

Τη δεύτερη θέση κατέκτησε ο Χριστόδουλος Μυλωνάς.

«Ευχαριστώ τον Θεό για το ταξίδι αυτό, ήμουν ευλογημένος» δήλωσε ο δεύτερος φιναλίστ της βραδιάς.

Ο δρόμος προς τον τελικό

Από την πρώτη του εμφάνιση στις blind auditions, ο Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος ξεχώρισε τόσο για τη χροιά της φωνής του όσο και για τη συναισθηματική προσέγγιση των τραγουδιών που ερμήνευε.

Στα knockouts και στα live shows, η παρουσία του έγινε ακόμη πιο ώριμη, με τα κομμάτια που επέλεγε να αναδεικνύουν τόσο τη φωνητική του άνεση όσο και την καλλιτεχνική του ταυτότητα.

Σε κάθε εμφάνισή του τα σχόλια ήταν ενθουσιώδη, ενώ ισχυρή ήταν και η στήριξη από το τηλεοπτικό κοινό.

Ο τελικός χωρίστηκε σε τρεις φάσεις: Από τους οκτώ φιναλίστ και την πρώτη ψηφοφορία έμειναν οι τέσσερις καλύτεροι και στη συνέχεια οι δυο, από τους οποίους κρίθηκε και ο μεγάλος νικητής του σόου.

