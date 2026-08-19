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19.08.2026 11:05

Ποια Dacia παίρνω μέχρι 21.000 ευρώ; – Από μικρό πόλης μέχρι οικογενειακό SUV

19.08.2026 11:05
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Με διαθέσιμο ποσό έως 21.000 ευρώ, η Dacia προσφέρει επιλογές για εντελώς διαφορετικές ανάγκες: από το οικονομικό Sandero μέχρι το crossover Stepway και το οικογενειακό Duster.

Η απόκτηση ενός καινούργιου αυτοκινήτου με 21.000 ευρώ έχει γίνει δύσκολη υπόθεση, ειδικά όταν στις απαιτήσεις περιλαμβάνονται επαρκείς χώροι, σύγχρονος εξοπλισμός ασφαλείας και ένας κινητήρας που να μην περιορίζεται αποκλειστικά στην κίνηση μέσα στην πόλη. 

Η Dacia, ωστόσο, εξακολουθεί να διαθέτει μία από τις πληρέστερες γκάμες σε αυτή την περιοχή τιμής. Το συγκεκριμένο budget δεν περιορίζει τον αγοραστή σε μία βασική έκδοση ενός μικρού μοντέλου. Αντίθετα, προσφέρει πρόσβαση σε τρία διαφορετικά αμαξώματα: το Sandero Streetway, το crossover Sandero Stepway και ακόμη και το κανονικό οικογενειακό SUV της εταιρείας, το Duster.

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