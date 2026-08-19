Τα πέντε φθηνότερα full hybrid SUV στην Ελλάδα – Τιμές και κατανάλωση

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Τα πέντε πιο προσιτά full hybrid SUV της ελληνικής αγοράς ξεκινούν πλέον από 22.050 ευρώ, προσφέροντας αυτόματο κιβώτιο και κατανάλωση από 4,4 lt/100 km.

Η τεχνολογία full hybrid αποτελεί μία από τις πιο πρακτικές επιλογές για όσους θέλουν χαμηλή κατανάλωση, αλλά δεν διαθέτουν θέση φόρτισης ή δεν επιθυμούν να ασχολούνται καθημερινά με καλώδια. Σε αντίθεση με τα plug-in hybrid, τα συγκεκριμένα μοντέλα δεν χρειάζεται να συνδεθούν στην πρίζα, καθώς η μπαταρία τους φορτίζεται κατά την επιβράδυνση και μέσω του κινητήρα βενζίνης. Μπορούν, παράλληλα, να κινηθούν για μικρά διαστήματα αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια, ιδιαίτερα μέσα στην πόλη. Το αποτέλεσμα είναι πιο αθόρυβη λειτουργία, αυτόματο κιβώτιο και χαμηλότερη κατανάλωση στις καθημερινές μετακινήσεις.

Η κατηγορία έχει εμπλουτιστεί σημαντικά, με τις Chery, MG και Omoda να πλαισιώνουν πλέον τις καθιερωμένες προτάσεις της Toyota και της Renault. Αυτά είναι τα πέντε φθηνότερα full hybrid SUV στην Ελλάδα, με βάση την τιμή της εισαγωγικής τους έκδοσης.

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