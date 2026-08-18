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18.08.2026 12:14

Πόσα πρόστιμα έδωσε η Τροχαία Αττικής την εβδομάδα του Δεκαπενταύγουστου

18.08.2026 12:14
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Χιλιάδες παραβάσεις βεβαίωσε η Τροχαία Αττικής την εβδομάδα του Δεκαπενταύγουστου, με 14.032 αλκοτέστ και 17 συλλήψεις οδηγών.

Σε εκτεταμένους τροχονομικούς ελέγχους σε ολόκληρη την Αττική προχώρησε η Τροχαία κατά την εβδομάδα του Δεκαπενταύγουστου, με το αποτέλεσμα να είναι χιλιάδες βεβαιωμένες παραβάσεις, εκατοντάδες ακινητοποιημένα οχήματα και 17 συλλήψεις οδηγών.

Η ειδική εξόρμηση πραγματοποιήθηκε από τις πρώτες πρωινές ώρες της 10ης Αυγούστου έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 17ης Αυγούστου 2026, με τη συμμετοχή αστυνομικών των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων και των Τμημάτων Τροχαίας της Αττικής.

Μόνο στους ελέγχους αλκοόλ πραγματοποιήθηκαν 14.032 αλκοτέστ, ενώ παράλληλα βεβαιώθηκαν 4.764 παραβάσεις για σειρά παραβάσεων του ΚΟΚ.

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