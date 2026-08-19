ΜΜΕ ΗΠΑ: Οι δικαστικές διαμάχες του Ντόναλντ Τραμπ με τα ΜΜΕ και τη δυσφήμιση αυξάνονται κατακόρυφα

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Οι αγωγές οι οποίες σχετίζονται με ΜΜΕ των ΗΠΑ – και όχι μόνον της χώρας – και στις οποίες εμπλέκεται ο Πρόεδρος Τραμπ σε συνδυασμό με ένα ευρύτερο φάσμα νομικών υποθέσεων δυσφήμισης που αφορούν τον Τραμπ, έχουν αυξηθεί κατακόρυφα κατά την τελευταία διετία.

Ο πόλεμος που έχει κηρύξει στα Μέσα Ενημέρωσης ο Τραμπ, κυβερνητικοί φορείς και Αρχές, αλλά και οι επιχειρήσεις του, αποτέλεσε αντικείμενο μελέτης και έρευνας για τον έγκριτο ιστότοπο Axios. Η ανάλυση του ειδησεογραφικού οργανισμού δείχνει πως ο Τραμπ, οι επιχειρήσεις του και η κυβέρνηση του έχουν εμπλακεί σε συνολικά 61 αγωγές σχετικές με τα ΜΜΕ και τη συκοφαντική δυσφήμιση από το 2015 έως σήμερα. Σε αυτές οι 16 υποβλήθηκαν μέσα στο 2025 και εννέα μέχρι στιγμής, το 2026.

Που σημαίνει ότι μέσα σε λιγότερα από δύο χρόνια υπάρχουν 25 δικαστικές διαμάχες του Τραμπ με τα ΜΜΕ, ενώ στο διάστημα 2015- 2024 οι αντίστοιχες ή ανάλογες υποθέσεις ήταν μόλις 36.

Οι προσπάθειες του Τραμπ να πλήξει κρατικά χρηματοδοτούμενους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς και ραδιοτηλεοπτικούς φορείς που ρυθμίζονται από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC) έχουν προκαλέσει πολλές από αυτές τις υποθέσεις.

Ο επικαιροποιημένος κατάλογος περιλαμβάνει αγωγές στις οποίες εμπλέκονται ο Τραμπ ως ιδιώτης, επιχειρήσεις συνδεδεμένες με τον Τραμπ, καθώς και η κυβέρνησή του ή αξιωματούχοι της κυβέρνησής του. Ενδεικτικά, το 2023, η TMTG του Τραμπ μήνυσε 20 οργανισμούς μέσων ενημέρωσης, για δυσφήμιση.

Η ανάλυση των νομικών διώξεων, περιλαμβάνει επίσης υποθέσεις που έχουν ασκηθεί από ή κατά των εν λόγω μερών, καθώς και υποθέσεις δυσφήμισης στις οποίες εμπλέκονται ενάγοντες ή εναγόμενοι που δεν ανήκουν στον χώρο των μέσων ενημέρωσης, περιγράφει στην ανάλυση του ο Axios. Η χθεσινή αγωγή του ABC (κατ’ επέκταση και της Disney) κατά της Ομόσπονδης Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και της διακυβέρνησης Τραμπ με βάση την Πρώτη Τροπολογία του Αμερικανικού Συντάγματος, για την ελευθερία του λόγου, αποτελεί την έκτη μεταξύ μέσου ενημέρωσης και της FCC από το 2025.

Disney’s ABC has filed a First Amendment lawsuit against the Federal Communications Commission (FCC).



ABC’s lawyers claim the Trump administration has “attacked ABC’s speech” on multiple occasions, including “the stories its journalists report and the viewpoints its network… pic.twitter.com/D7OA2PkSdi — Variety (@Variety) August 18, 2026

Το ABC υποστηρίζει ότι η ομόσπονδη ρυθμιστική/εποπτική Αρχή παραβίασε τα δικαιώματά του που απορρέουν από την Πρώτη Τροπολογία, διατάσσοντας την επίσπευση της επανεξέτασης των αδειών εκπομπής των τοπικών σταθμών του, ισχυριζόμενο ότι επρόκειτο για αντίποινα λόγω των δημοσιογραφικών αποφάσεων του.

Ο απολογισμός περιλαμβάνει αγωγές από ΜΜΕ όπως το Associated Press, οι εφημερίδες New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, τα τηλεοπτικά δίκτυα CBS, τα οποία ισχυρίζονται ότι η κυβέρνηση ή αξιωματούχοι της προσπάθησαν να τα τιμωρήσουν σε μια προσπάθεια να φιμώσουν την δημοσιογραφική τους κάλυψη.

Οι προσπάθειες της κυβέρνησης Τραμπ να περικόψει την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων προκάλεσαν επίσης μια σειρά αγωγών από δίκτυα όπως το NPR και το PBS, καθώς και από διεθνείς ραδιοτηλεοπτικούς ομίλους όπως το Radio Free Europe/Radio Liberty, το Radio Free Asia και το Middle East Broadcasting Networks.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ μήνυσε πέρυσι το BBC ζητώντας αποζημίωση 10 δισ. δολαρίων, κατηγορώντας το για δυσφήμιση.

Εκπρόσωπος της νομικής ομάδας του Τραμπ δήλωσε στο πλαίσιο της ανάλυσης του Axios, σε σχετικό ερώτημα: «Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ θα συνεχίσει να καταγγέλλει όσους διαδίδουν ψέματα, παραπλανήσεις και ψευδείς ειδήσεις, για τις απερίσκεπτες και πολιτικά υποκινούμενες προσπάθειές τους να δυσφημίσουν τον ίδιο, το κίνημα MAGA και τον αμερικανικό λαό».

Διαβάστε επίσης:

ΕΡΤ1: Έρχεται το «Cool Crips on Tour» – Νέα πρωτότυπη σειρά ταξιδιωτικών ντοκιμαντέρ-νησίδα ορατότητας ανθρώπων με αναπηρία

Ο συνιδρυτής του ESPN, Μπιλ Ράσμουσεν, πέθανε σε ηλικία 93 ετών

ABC: Στα δικαστήρια κατά της κυβέρνησης Τραμπ για την ελευθερία του λόγου – «Απειλείται η άδεια του δικτύου»