Ο συνιδρυτής του ESPN, Μπιλ Ράσμουσεν, πέθανε σε ηλικία 93 ετών

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Ο Μπιλ Ράσμουσεν, ο οποίος ήταν συνιδρυτής του ESPN πέθανε την Τρίτη, 93 ετών.

Ο ιστορικός του ESPN, Μάικ Σόλτις, δήλωσε ότι ο Ράσμουσεν πέθανε στο σπίτι του στη Φλόριντα από τις επιπτώσεις της νόσου του Πάρκινσον. Ο Ράσμουσεν ανακοίνωσε το 2019 ότι είχε διαγνωστεί με την εκφυλιστική ασθένεια το 2014.

«Ο Μπιλ ήταν ένας αξιοσημείωτος άνθρωπος – ένας οραματιστής και ένας καινοτόμος που συνέλαβε την ιδέα ενός δικτύου αποκλειστικά αφιερωμένου στον αθλητισμό», δήλωσε ο πρόεδρος του ESPN, Τζίμι Πιτάρο. «Απλά, κανείς μας δεν θα ήταν εδώ σήμερα αν δεν ήταν το πάθος του Μπιλ και όλη η σκληρή δουλειά και το επιχειρηματικό πνεύμα που κατέβαλε για την ίδρυση του ESPN στα τέλη της δεκαετίας του 1970 – βασικές πτυχές της εταιρικής μας κουλτούρας που εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι σήμερα».

Ο Ράσμουσεν και ο γιος του, Σκοτ, σκέφτηκαν την ιδέα ενός δικτύου που θα μετέδιδε αθλητικά όλο το εικοσιτετράωρο, και αυτό θα έφερε επανάσταση στις συνήθειες παρακολούθησης τηλεόρασης των Αμερικανών. Αλλά οι δυο τους δεν παρέμειναν για πολύ. Αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν μετά από μόλις ένα χρόνο από την Getty Oil, ιδιοκτήτρια της πλειοψηφίας του ESPN.

Η αρχική ιδέα του Μπιλ Ράσμουσεν ήταν ένα καλωδιακό κανάλι που να καλύπτει μόνο τα αθλήματα του Κονέκτικατ. Πολλοί πάροχοι καλωδιακής τηλεόρασης στην πολιτεία ήταν επιφυλακτικοί, αλλά κάποιος πρότεινε την αγορά δορυφορικού χρόνου για να προσεγγίσει ένα εθνικό κοινό.

The story of ESPN can’t be told without Bill Rasmussen, and we as sports fans owe him so much.



What a legend we lost today. pic.twitter.com/gi4C3qY5fH August 18, 2026

Το ESPN ξεκίνησε στις 7 Σεπτεμβρίου 1979. Ο Τζορτζ Γκράντε καλωσόρισε τους τηλεθεατές στην πρώτη μετάδοση του “SportsCenter” πριν από την πρώτη ζωντανή εκδήλωση του δικτύου, έναν αγώνα σόφτμπολ σε αργό ρυθμό μεταξύ των Kentucky Bourbons και των Milwaukee Schlitz.

“Εκείνες τις μέρες, δεν ξέραμε αν θα αντέχαμε τέσσερις εβδομάδες, τέσσερα χρόνια, πόσο μάλλον 40 και κάτι, αλλά ξέραμε ότι ήταν ξεχωριστό”, είπε ο Γκράντε. “Το συμπέρασμα ήταν ότι ο Μπιλ Ράσμουσεν ήταν ο πραγματικός υποστηρικτής του αρχικού αμερικανικού ονείρου και μας έδωσε σε όλους κάτι πολύ ξεχωριστό που έχουμε ακόμα και σήμερα.”

Οι Ράσμουσεν εξασφάλισαν οικονομική υποστήριξη από την Getty Oil και μια συμφωνία δικαιωμάτων με την NCAA και έχτισαν ένα στούντιο στο Μπρίστολ του Κονέκτικατ, το οποίο βρισκόταν ακόμα υπό κατασκευή όταν το ESPN ξεκίνησε να μεταδίδεται.

Η επένδυση της Getty και η συμφωνία με την NCAA έγιναν την ίδια ημέρα.

«Όταν κάποιος σου λέει ότι δεν μπορείς να κάνεις κάτι, θέλεις να του αποδείξεις ότι κάνει λάθος», είπε ο Μπιλ Ράσμουσεν. «Πολλοί, πολλοί άνθρωποι μας είπαν ότι δεν υπήρχαν αρκετά αθλητικά για να κάνουμε ένα 24ωρο κανάλι. Δεν διαφώνησα με κανέναν. Απλώς νόμιζα ότι έκαναν λάθος και εγώ είχα δίκιο».

Όταν οι Ράσμουσεν αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν από το ESPN το 1980, το Getty κατείχε το 85% του δικτύου. Η Texaco, η οποία είχε αποκτήσει το Getty, πούλησε το μερίδιό της στο ESPN στο ABC το 1984.

Ο Μπιλ Ράσμουσεν και το ESPN ήταν σε αποξένωση μέχρι το 1999, όταν στελέχη της εταιρείας τον κάλεσαν στον εορτασμό της 20ής επετείου. Έκτοτε, έχει αγκαλιαστεί και αναγνωριστεί για το όραμά του να δημιουργήσει ένα δίκτυο που να καλύπτει αποκλειστικά αθλήματα. Περιόδευσε στη χώρα το 2019 για την 40ή επέτειο και έδωσε ομιλίες σε εκδηλώσεις της Walt Disney Co. και του ESPN.

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