ΣΚΑΪ: Απόστολος Μαγγηριάδης, η επιστροφή – Η επίσημη ανακοίνωση

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Στον ΣΚΑΪ επιστρέφει μετά την ΕΡΤ, ο Απόστολος Μαγγηριάδης.
Ο δημοσιογράφος με την έναρξη της νέας σεζόν, εντάσσεται στο δυναμικό του ενημερωτικού τομέα του Ομίλου και αναλαμβάνει την παρουσίαση του μεσημβρινού Δελτίου Ειδήσεων, Δευτέρα με Παρασκευή, όπως ενημερωσε ο πολυμεσικός οργανισμός.
«Δημοσιογράφος με πολυετή εμπειρία στο πολιτικό ρεπορτάζ, παρουσιαστής και αρθρογράφος, ο Απόστολος Μαγγηριάδης έχει εργαστεί για κορυφαίους ειδησεογραφικούς οργανισμούς σε τηλεόραση, ραδιόφωνο, παραδοσιακά και νέα Μέσα.
Ο ΣΚΑΪ εύχεται στον Απόστολο Μαγγηριάδη καλή αρχή και καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα», αναφέρει ο Όμιλος.
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