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Χρήστος Ιερείδης ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΕΡΕΙΔΗΣ

18.08.2026 14:03

ΣΚΑΪ: Απόστολος Μαγγηριάδης, η επιστροφή – Η επίσημη ανακοίνωση

18.08.2026 14:03
maggiriadis

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Στον ΣΚΑΪ επιστρέφει μετά την ΕΡΤ, ο Απόστολος Μαγγηριάδης.

Ο δημοσιογράφος με την έναρξη της νέας σεζόν, εντάσσεται στο δυναμικό του ενημερωτικού τομέα του Ομίλου και αναλαμβάνει την παρουσίαση του μεσημβρινού Δελτίου Ειδήσεων, Δευτέρα με Παρασκευή, όπως ενημερωσε ο πολυμεσικός οργανισμός.

«Δημοσιογράφος με πολυετή εμπειρία στο πολιτικό ρεπορτάζ, παρουσιαστής και αρθρογράφος, ο Απόστολος Μαγγηριάδης έχει εργαστεί για κορυφαίους ειδησεογραφικούς οργανισμούς σε τηλεόραση, ραδιόφωνο, παραδοσιακά και νέα Μέσα.

Ο ΣΚΑΪ εύχεται στον Απόστολο Μαγγηριάδη καλή αρχή και καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα», αναφέρει ο Όμιλος.

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