Star: Το trailer της νέας εκπομπής «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα»

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Όλα είναι έτοιμα στη νέα ενημερωτικοψυχαγωγική πρόταση του Star με την οποία θα τοποθετηθεί συντόμως απέναντι στον ανταγωνισμό και την παρέα εκπομπών που εκκινούν στις 10:00 – ή εκεί γύρω.

«Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» ο τίτλος της με μαέστρο την Ζήνα Κουτσελίνη.

Στο διάρκειας ενός λεπτού trailer η Κουτσελίνη συστήνει τους συνεργάτες της, δίνοντας το πλαίσιο της θεματολογίας και τη φιλοσοφία της νέας εκπομπής.

«Κάθε μέρα φέρνει κάτι νέο, και θέλεις να το ξέρεις. Ξεκινάμε όσα τρέχουν και είναι είδηση. Ξεκινάμε παρέα που τα μοιράζεται όλα. Όσα αξίζουν και είναι έμπνευση. Όσα έχουν μια γεμάτη γεύση ζωής. Ο χάρτης κάθε νέας μέρας τα χωράει όλα. Μας χωράει όλους. Τα καλύτερα πρωινά είναι αυτά που έρχονται, και θα τα φτιάχνουμε μαζί, με τον πρώτο καφέ», αναφέρει η Ζήνα Κουτσελίνη.

Το έντονο φυσικό φως στο τρέιλερ υπονοεί την χρονική έναρξη της εκπομπής (10:00) και υποδηλώνει την πρόθεση με την οποία θα προσεγγίζονται τα θέματα με τα οποία θα ασχολείται η ομάδα της εκπομπής. Ο σκηνοθέτης Κώστας Τριπύλας «έγραψε» με την έμπνευση του στην οποία ευθυγραμμισμένη είναι η φωτογραφία του Θέμη Μερτύρη.

Στο καθημερινό «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα» θα συμμετέχουν ο Αλέξανδρος Καλαφάτης, o Γρηγόρης Γκουντάρας, ο Ανδρέας Ζωίτσας, η Μελίνα Κάππη, η Λιλή Πυράκη, ενώ ο Χρήστος Μοίρας θα αναλάβει τη στήλη της μαγειρικής.

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