ΕΡΤ1: Έρχεται το «Cool Crips on Tour» – Νέα πρωτότυπη σειρά ταξιδιωτικών ντοκιμαντέρ-νησίδα ορατότητας ανθρώπων με αναπηρία

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Δύο ονόματα, δύο φίλοι, δύο αναπηρικά αμαξίδια, ένα βαν, μπόλικη διάθεση κι ένα μεγάλο ταξίδι. Από την Κωνσταντινούπολη ίσα με τη Λισαβόνα.

Ο Γρηγόρης Χρυσικός από την Αθήνα και ο Σπύρος Νταντανίδης από την Κομοτηνή ετοίμασαν ένα συναρπαστικό οδοιπορικό, που ξεδιπλώνεται σε 12 επεισόδια, γεμάτα εικόνες, συναισθήματα και αισθήματα, απρόοπτα και αυθεντικές συναντήσεις.

Οι δυο τους, μαζί με τους προσωπικούς βοηθούς τους, Χρήστο και Ραφαέλο, και το τηλεοπτικό συνεργείο, διανύουν περισσότερα από 8.000 χιλιόμετρα μέσα σε έναν μήνα, επισκέπτονται περισσότερες από 30 πόλεις και διασχίζουν 12 χώρες, μετατρέποντας ένα απαιτητικό road trip σε μια ξεχωριστή τηλεοπτική εμπειρία. Το «Cool Crips on Tour» σε σκηνοθεσία Μάνου Αρβανιτάκη, σενάριο-αρχισυνταξία Ιωάννας Μπρατσιάκου και ανάπτυξη περιεχομένου-έρευνα Μιχάλη Αρβανίτη.

Στη διαδρομή γνωρίζουν ανθρώπους, ανακαλύπτουν μικρές και μεγάλες ιστορίες και καταγράφουν τις διαφορετικές όψεις της σύγχρονης Ευρώπης. Παράλληλα, με τον αυθορμητισμό, το χιούμορ και τον αυτοσαρκασμό που τους χαρακτηρίζουν, αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις ενός τόσο απαιτητικού ταξιδιού, αναδεικνύοντας με φυσικό τρόπο όσα διευκολύνουν αλλά και όσα δυσκολεύουν την ελεύθερη μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία.

Το «Cool Crips on Tour», τα επεισόδια του οποίου θα προβληθούν από την ΕΡΤ1, δεν δημιουργήθηκε για να αποτελέσει μπούσουλα προσβάσιμων προορισμών. Είναι μια ταξιδιωτική σειρά για τη φιλία, την περιέργεια, την ανεξαρτησία και τη χαρά της εξερεύνησης.

Ένα οδοιπορικό που δείχνει πως το ταξίδι ανήκει σε όλους και πως η ελευθερία της μετακίνησης δεν είναι προνόμιο, αλλά μια αυτονόητη δυνατότητα που αξίζει να γίνεται πραγματικότητα για κάθε άνθρωπο.

Στο «Cool Crips on Tour» η διεύθυνση φωτογραφίας είναι του Πέτρου Καρακάση και η διεύθυνση παραγωγής της Άννας Αντωνοπούλου.

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