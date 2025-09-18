Αβάσιμη η αγωγή Τραμπ κατά των NYT, σύμφωνα με νομικούς των ΗΠΑ και ειδικούς της Πρώτης Τροπολογίας

Με μικρή χρονική απόσταση από το «κόψιμο»-«φίμωση» του Τζίμι Κίμελ από το ABC ως συνέπεια των σχολίων του για την δολοφονία του ακροδεξιού Τσάρλι Κερκ από τον Τράμπ και τo MAGA το CNN αναδεικνύει την υπόθεση της αγωγής του Αμερικανού Προέδρου στους New York Times με ρεπορτάζ στο οποίο ειδικοί στην Πρώτη Τροπολογία του Συντάγματος των ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων και διαπρεπείς νομικοί της χώρας, την χαρακτηρίζουν αβάσιμη. Όμως στην συγκεκριμένη δικαστική διαμάχη υπάρχει ένα «αλλά».

Οι πιθανότητες του Τραμπ στο δικαστήριο είναι σχεδόν αμελητέες, δήλωσαν οι ειδικοί, επειδή ο Αμερικανός Πρόεδρος φαίνεται να επιθυμεί μια πολιτική παρά μια νομική ή οικονομική νίκη.

Η Ρεμπέκα Τάσνετ, καθηγήτρια της Πρώτης Τροπολογίας στην έδρα Φρανκ Στάντον στη Νομική Σχολή του Χάρβαρντ, δήλωσε ότι η αγωγή των 85 σελίδων «είναι μια δήλωση περιφρόνησης για την αλήθεια, το αμερικανικό κοινό, τη δικαστική διαδικασία και όλα όσα αξίζουν τον σεβασμό μας στην αμερικανική παράδοση».

«Το να εξετάζουμε τα νομικά του ελαττώματα, όπως οι καταγγελίες για δηλώσεις σχετικά με τον Φρεντ Τραμπ – έναν αποθανόντα άνδρα που δεν μπορεί να δυσφημιστεί – ισοδυναμεί με αγνόηση του σκοπού του: να απειλεί οποιαδήποτε κριτική κατά του Τραμπ», συπλήρωσε η καθηγήτρια του Χάρβαρντ «δείχοντας» την ουσία της αγωγής Τραμπ κατά της εφημερίδας.

Αρκετές ομάδες προαγωγής και υπεράσπισης της δημοσιογραφίας κατέληξαν στο ίδιο συμπέρασμα μετά την χθεσινή κατάθεση της αγωγής από τον Τραμπ στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Τάμπα, στη Φλόριντα.

Ο Τιμ Ρίτσαρντσον της PEN America δήλωσε ότι η αγωγή αποτελεί μέρος της «επικίνδυνης τακτικής του Τραμπ να τιμωρεί κάθε εκδότη που αμφισβητεί την αφήγησή του, με σκοπό να εξαντλήσει τους οικονομικούς του πόρους, να του προκαλέσει φόβο και να αποτρέψει την κάλυψη θεμάτων που δεν του αρέσουν».

Εκτός από τους Times η αγωγή στρέφεται και κατά του εκδοτικού οίκου Penguin Random House. Αμφότεροι υποστηρίζουν ότι η αγωγή είναι αβάσιμη και δεσμεύτηκαν να μην επηρεαστούν από την πίεση του προέδρου.

Αυτό που η PEN America αποκάλεσε «πολεμική αγωγή» έχει αποτελέσει χαρακτηριστικό γνώρισμα της δεύτερης θητείας του Τραμπ, με αλλεπάλληλες ειδήσεις για τις νομικές μάχες του με εταιρείες μέσων ενημέρωσης.

Η νέα αγωγή στην πραγματικότητα, διατυμπανίζει την άλλη εκκρεμή αγωγή του εναντίον της Wall Street Journal και επαίρεται για τις αποζημιώσεις που εξασφάλισε ο Τραμπ από τη Disney, μητρική εταιρεία της ABC News, και την Paramount, μητρική εταιρεία της CBS News.

Η Disney και η Paramount δέχθηκαν ευρεία κριτική, ακόμη και από τους ίδιους τους υπαλλήλους τους, για το γεγονός ότι προτίμησαν να συμβιβαστούν αντί να υπερασπιστούν τις κατηγορίες του Τραμπ στο δικαστήριο.

Δεν αποτελεί έκπληξη η νεα αγωγή Τραμπ σε αμερικανικό ΜΜΕ για τον Κλέιτον Γουέιμερς, εκτελεστικό διευθυντή των «Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα» στις ΗΠΑ. ««Δεν είναι τόσο απρόσμενο το γεγονός ότι ο Πρόεδρος Τραμπ ξεκινά μια άλλη αβάσιμη αγωγή για δημοσιογραφική κάλυψη που δεν του αρέσει, αφού ενθαρρύνθηκε από τις συμφωνίες με την Paramount και τη Disney», δήλωσε ο Γουέιμερς στο CNN.

Στην προκειμένη περίπτωση υπάρχει ειδοποιός διαφορά. Σε αντίθεση με τη Disney και την Paramount, ο δημοσιογραφικός οργανισμός των New York Times δεν έχει επιχειρηματικά συμφέροντα υπό τη μορφή θεματικών πάρκων ή κινηματογραφικών στούντιο.

Οι Times εξάλλου έχουν ιστορικό νικών σε προηγούμενες αγωγές από τον Τραμπ και την εκστρατεία επανεκλογής του.

Η νέα αγωγή περιέχει έναν μακρύ κατάλογο καταγγελιών, και «η συντριπτική πλειονότητα αυτών των ζητημάτων πιθανότατα δεν είναι εκδικάσιμα» στο δικαστήριο, δήλωσε στο CNN η ακαδημαϊκός, ειδική σε θέματα της Πρώτης Τροπολογίας Ρονελ Άντερσεν Τζόουνς.

«Αλλά το πλεονέκτημα της αγωγής δεν είναι η ιστορία εδώ», είπε. «Οι αγωγές για δυσφήμιση πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων είναι γνωστό ότι είναι ακριβές για να υπερασπιστεί κανείς, ακόμα και αν οι εκδότες τελικά κερδίσουν. Εκτιμώ ότι οι πρωταρχικοί στόχοι εδώ είναι να κατατεθεί μια νομική αγωγή που θα λειτουργήσει ως μανιφέστο κατά του Τύπου, να ασκηθεί μια αγωγή που θα είναι εκπληκτικά ακριβή για να υπερασπιστεί κανείς και να ελπίζει ότι η αγωγή θα προσφέρει για άλλη μια φορά πλεονέκτημα έναντι μιας ισχυρής πηγής κρίσιμης ερευνητικής δημοσιογραφίας».

Για τον καθηγητή Νομικής του πανεπιστημίου Georgia, Τζόναθαν Πίτερς το «βάρος» απόδειξης της «πραγματικά κακόβουλης πρόθεσης» βαραίνει τον Αμερικανό Πρόεδρο και την ομάδα νομικών του. Πρέπει να αποδείξουν ότι «η εφημερίδα δημοσίευσε ψευδείς δηλώσεις γνωρίζοντας την ψευδότητα τους ή αγνοώντας απερίσκεπτα την αλήθεια τους», όπως υποστηρίζεται.

«Πρόκειται για υψηλές επιδιώξεις, και τα δικαστήρια έχουν προστατεύσει με συνέπεια την πολιτική δημοσιογραφία και την έκφραση απόψεων όταν αυτές συνδέονται με θέματα δημόσιου ενδιαφέροντος και υποστηρίζονται από αποκαλυπτικά στοιχεία», αναφέρει ο Πίτερς και επισημαίνει ότι «η συγκεκριμένη δημοσιογραφική κάλυψη εμπίπτει πλήρως σε αυτές τις προστασίες και τις άλλες διατάξεις, οπότε η αγωγή είναι απίθανο να προχωρήσει πέρα από τα αρχικά στάδια της δίκης, αντανακλώντας τις ισχυρές διασφαλίσεις της Πρώτης Τροπολογίας κατά των προσπαθειών των δημόσιων λειτουργών να φιμώσουν ή να τιμωρήσουν την κριτική κάλυψη από τον Τύπο».

Ωστόσο, αυτή η νομική πραγματικότητα απουσίαζε σε μεγάλο βαθμό από τα δημοσιεύματα των ΜΜΕ που υποστηρίζουν τον Τραμπ και προωθούν την αγωγή του κατά των NYT.

Στο «γύρισμα» της ημέρας ο Πρόεδρος Τραμπ σχολίασε από το Truth Social: «Λαμβάνω καταπληκτικά σχόλια για την αγωγή μου εναντίον των New York Times. Το κυρίαρχο συναίσθημα και η αίσθηση είναι: “ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ!”».

Διαβάστε επίσης:

Πέτρος Κουσουλός για Γιώργο Μαζωνάκη: «Αυτός ο άνθρωπος χρειάζεται βοήθεια, το καταλαβαίνετε;» (Videos)

EMFA: Δημόσια συζήτηση στο νομοσχέδιο για την ενίσχυση της ΕΡΤ στο πλαίσιο εναρμόνισης με την ευρωπαϊκή νόρμα για την ελευθερία στα ΜΜΕ

Καναδάς: Με αποκλεισμό «τιμωρήθηκε» δημοσιογράφος που… τόλμησε να μιλήσει για επιρροή των Εβραίων στην αμερικανική πολιτική