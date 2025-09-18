EMFA: Δημόσια συζήτηση στο νομοσχέδιο για την ενίσχυση της ΕΡΤ στο πλαίσιο εναρμόνισης με την ευρωπαϊκή νόρμα για την ελευθερία στα ΜΜΕ

Το νομοσχέδιο του υφυπουργού στον πρωθυπουργό και κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη με το οποίο θα ενισχυθεί ο δημόσιος χαρακτήρας της ΕΡΤ βρίσκεται εδώ και λίγες ώρες στη δημόσια σφαίρα στο πλαίσιο διαβούλευσης.

Η πρόταση νόμου θα εισάγει και τις διατάξεις του ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου για την ελευθερία στα ΜΜΕ, του EMFA, με προβλέψεις για την αντιμετώπιση των SLAPPs, την ασφάλεια των δημοσιογράφων (με Εθνικό Σχέδιο Δράσης), την Παιδεία στα ΜΜΕ.

Σκοπός της κυβερνητικής πρωτοβουλίας είναι η επίτευξη μιας πιο αποτελεσματικής, διαφανούς και σύγχρονης οργάνωσης και λειτουργίας της ΕΡΤ.

Στις διατάξεις του νομοσχεδίου μαζί με την θέσπιση Ειδικής μονάδας καινοτομίας και σύγχρονων τεχνολογιών (Innovation hub) και πλαισίου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη υπάρχει μέριμνα, μεταξύ άλλων, για την Εκπαιδευτική Τηλεόραση και την αξιοποίηση του ραδιοτηλεοπτικού Περιεχομένου σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας αλλά και πρόβλεψη για πρόσθετη αμοιβή αποδοτικότητας στο τακτικόπροσωπικό της ΕΡΤ με τη μορφή κινήτρου για την επίτευξη δημοσιονομικών και στρατηγικών στόχων, έως 6,5 εκ. ευρώ ετησίως, υπό την προϋπόθεση ότι η ΕΡΤ ΑΕ εξακολουθεί να παρουσιάζει πλεονασματικό ισολογισμό.

Στην υπο συζήτηση πρόταση νόμου περιγράφονται με περισσότερες λεπτομέρειες τα μέτρα για την βελτίωση εισπραξιμότητας του ανταποδοτικού τέλους υπερ της ΕΡΤ από τους λογαριασμούς ενέργειας.

Στο εξής, όπως περιγράφεται στο ν/σ Μαρινάκη, θα διενεργούνται τακτικοί έλεγχοι (ανα δίμηνο) στις λίστες των παρόχων ενέργειας από ορκωτούς λογιστές καθώς και έλεγχος για τα συνολικά ανείσπρακτα ποσά μέχρι σήμερα. Ρητώς αναφέρεται ότι σε τυχόν ρυθμίσεις των παρόχων ενέργειας απαγορεύεται να εξαιρείται η καταβολή της ανταποδοτικής εισφοράς των ελληνικών νοικοκυριών.

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται και πλέγμα κυρώσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των παρόχων ενέργειας καθώς και συνεργασία με την ΑΑΔΕ «ώστε τα τελικώς ανείσπρακτα ποσά, έπειτα από την ετήσια εκκαθάριση και τη βεβαίωση των ορκωτών ελεγκτών, να εισπράττονται μέσω της ΑΑΔΕ με βάση τον ΑΦΜ του κατόχου της παροχής ενέργειας.

Στην εξελιγμένη πρόταση νόμου που θα παραμείνει σε διαβούλευση έως τις 2 Οκτωβρίου εισάγονται οι διατάξεις του ευρωπαϊκού νόμου για την ελευθερία των ΜΜΕ – European Media Freedom Act (EMFA) – στον οποίον, από την αρχή, επισημαίνεται πως «τα ελεύθερα μέσα ενημέρωσης αποτελούν βασικό πυλώνα κάθε δημοκρατίας και είναι απαραίτητα για μια υγιή οικονομία της αγοράς».

Σε ότι αφορά στον EMFA, με την ενσωμάτωσή του, πλέον, στο εγχώριο κανονιστικό πλαίσιο:

Προσδιορίζεται με σαφήνεια η έννοια της συντακτικής ελευθερίας, η τήρηση της οποίας αποτελεί κεφαλαιώδη υποχρέωση των παρόχων υπηρεσιών μέσων ενημέρωσης κατά τον Κανονισμό.

Θεσπίζεται βάση δεδομένων στην οποία θα καταχωρούνται τα στοιχεία ιδιοκτησίας των ΜΜΕ, ώστε να διασφαλίζεται, όπως απαιτεί ο Κανονισμός, πλήρης διαφάνεια, κάτι που και ενισχύει την αξιοπιστία τους και αποκαλύπτει πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων.

Αντί λήψης κατασταλτικών μέτρων για τη διασφάλιση της διαφάνειας, θεσπίζεται ειδικό σήμα το οποίο θα απονέμεται από το ΕΣΡ στα Μέσα που καταχωρούνται στη βάση δεδομένων και το οποίο θα αναρτούν και επιδεικνύουν με τον κατάλληλο τρόπο ανά κατηγορία μέσου.

«Η απονομή του σήματος θα αποτελεί μία απόδειξη τήρησης της υποχρέωσης διαφάνειας που θεσπίζει ο Κανονισμός και φυσικά οι πολίτες θα γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή εάν το Μέσο τηρεί τις υποχρεώσεις διαφάνειας, άρα εν τέλει εάν είναι αξιόπιστα», σημειώνεται στο νομοσχέδιο.

Εισαγωγή πλήρους διαδικασίας ελέγχου μέσω του ΕΣΡ ως προς την συγκέντρωση ΜΜΕ, για παράδειγμα μέσω συγχωνεύσεων, εξαγορών κλπ, όταν αυτές είναι δυνατόν να πλήξουν σημαντικά την πολυφωνία ή και την συντακτική ανεξαρτησία.

Υποχρέωση όλων των δημόσιων φορέων να αναρτούν πλήρη στοιχεία για κάθε διαφημιστική δαπάνη πριν την πραγματοποιήσουν, καθώς και συνολικά στοιχεία για τις δαπάνες που πραγματοποίησαν κατ’ έτος. Το κοινό θα έχει πλήρη πρόσβαση στα σχετικά ανά φορέα κατά τρόπο πλήρη και διαφανή.

Ενθαρρύνεται, όπως τονίζεται, η ίδρυση για πρώτη φορά Εθνικού Συμβουλίου Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, ενός ανεξάρτητου φορέα αυτορρύθμισης που όπου θα συμμετέχουν εκπρόσωποι ιδιοκτητών και εργαζομένων όλων των Μέσων, πράγμα που αποτελεί βέλτιστη πρακτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Θεσπίζεται τακτική ετήσια χρηματοδότησηυπέρ του Παρατηρητηρίου Στρατηγικών Αγωγών (SLAPPs) που έχει ιδρύσει η ΠΟΕΣΥ.

Θεσμοθετείται εθνική πολιτική για την Παιδεία στα Μέσα.

Θεσπίζεται Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ασφάλεια των δημοσιογράφων, ώστε να συστηματοποιήσουμε και να ενδυναμώσουμε τις προσπάθειες που έχουν ήδη εκκινήσει εδώ και κάποια χρόνια.

Έναρξη χωρίς τον Ανδρέα Μικρούτσικο έκανε σήμερα (18/9) η Φαίη Σκορδά με την παρουσιάστρια να ενημερώνει το τηλεοπτικό κοινό για την απουσία του.

Η ίδια τόνισε ότι επιχείρησε να επικοινωνήσει με τη σύντροφό του, αλλά δεν τα κατάφερε, ωστόσο, επισήμανε ότι ο παρουσιαστής είναι καλά, καθώς επικοινώνησε εκείνος με τους ιθύνοντες της εκπομπής.

«Δεν είναι ο Ανδρέας σήμερα. Πήρα την Ελένη, τη σύντροφό του, έστειλα μήνυμα… Δεν μου απάντησε ακόμα! Να κάνουμε μια κλήση παρακαλώ στον Ανδρέα να δούμε πώς είναι. Όχι, δεν είναι κάτι, μια χαρά είναι ο άνθρωπος, μίλησε με τον Κεβόρκ, με τον παραγωγό μας, μίλησε με όλους, όλα καλά» είπε χαρακτηριστικά, χωρίς να μπαίνει σε περισσότερες λεπτομέρειες για τους λόγους που δεν βρέθηκε στο πλατό.

Διαβάστε επίσης:

Καναδάς: Με αποκλεισμό «τιμωρήθηκε» δημοσιογράφος που… τόλμησε να μιλήσει για επιρροή των Εβραίων στην αμερικανική πολιτική

Η σφαγή στη Γάζα εκθέτει την Ευρώπη – Στα χαρτιά οι κυρώσεις της Κομισιόν κατά του Ισραήλ, δεν θα εφαρμοστούν ποτέ

Η Fed μείωσε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης