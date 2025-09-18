search
Ανδρέας Μικρούτσικος: Εκτός Buongiorno σήμερα ο παρουσιαστής – Όσα είπε η Φαίη Σκορδά στην έναρξη της εκπομπής (Video)

Έναρξη χωρίς τον Ανδρέα Μικρούτσικο έκανε σήμερα (18/9) η Φαίη Σκορδά με την παρουσιάστρια να ενημερώνει το τηλεοπτικό κοινό για την απουσία του.

Η ίδια τόνισε ότι επιχείρησε να επικοινωνήσει με τη σύντροφό του, αλλά δεν τα κατάφερε, ωστόσο, επισήμανε ότι ο παρουσιαστής είναι καλά, καθώς επικοινώνησε εκείνος με τους ιθύνοντες της εκπομπής.

«Δεν είναι ο Ανδρέας σήμερα. Πήρα την Ελένη, τη σύντροφό του, έστειλα μήνυμα… Δεν μου απάντησε ακόμα! Να κάνουμε μια κλήση παρακαλώ στον Ανδρέα να δούμε πώς είναι. Όχι, δεν είναι κάτι, μια χαρά είναι ο άνθρωπος, μίλησε με τον Κεβόρκ, με τον παραγωγό μας, μίλησε με όλους, όλα καλά» είπε χαρακτηριστικά, χωρίς να μπαίνει σε περισσότερες λεπτομέρειες για τους λόγους που δεν βρέθηκε στο πλατό.

