search
ΤΕΤΑΡΤΗ 17.09.2025 23:21
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.09.2025 22:33

Καναδάς: Με αποκλεισμό «τιμωρήθηκε» δημοσιογράφος που… τόλμησε να μιλήσει για επιρροή των Εβραίων στην αμερικανική πολιτική

17.09.2025 22:33
kanadi dimosiografos 66- new

Στον… πάγο έβαλε μια δημοσιογράφο του το Radio- Canada επειδή δήλωσε ότι οι Εβραίοι «ελέγχουν την αμερικανική πολιτική, το Χόλιγουντ και τις μεγάλες πόλεις» σε ζωντανή ραδιοφωνική εκπομπή.

Το Radio-Canada μάλιστα ζήτησε συγγνώμη μετά από τις δηλώσεις της σχετικά με την επιρροή των Εβραίων στην αμερικανική πολιτική, σύμφωνα με την Jerusalem Post.

Η δημοσιογράφος Élisa Serret δήλωσε σε ένα γαλλόφωνο τμήμα της εκπομπής της Δευτέρας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δεν μπορούσαν να αποστασιοποιηθούν από τις θέσεις τους σχετικά με το κράτος του Ισραήλ επειδή «οι Ισραηλινοί, στην πραγματικότητα οι Εβραίοι, χρηματοδοτούν μεγάλο μέρος της αμερικανικής πολιτικής».

«Οι μεγάλες πόλεις διοικούνται από Εβραίους», είπε η Serret, αναφερόμενη σε ευρύτερες υποδομές στις οποίες υποτίθεται ότι ασκείται έλεγχος. «Το Χόλιγουντ διοικείται από Εβραίους», πρόσθεσε χαρακτηριστικά και προφανώς το… πλήρωσε.

Διαβάστε επίσης:

Η σφαγή στη Γάζα εκθέτει την Ευρώπη – Στα χαρτιά οι κυρώσεις της Κομισιόν κατά του Ισραήλ, δεν θα εφαρμοστούν ποτέ

Η Fed μείωσε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης

Δυτική Όχθη: Ισραηλινοί στρατιώτες έκαναν έφοδο στο σπίτι ενός εκ των σκηνοθετών του No Other Land

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
vassy
LIFESTYLE

Intervision: Η ελληνικής καταγωγής Vassy θα εκπροσωπήσει τις ΗΠΑ στη ρωσική… Eurovision

akraia fainomena 66- new
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Πάνω από 130 τρισ. δολάρια το κόστος της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής – Τριπλάσια κάθε χρόνο τα ακραία φαινόμενα

metanastes_new_123
ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση και συμπλοκές στο κέντρο φιλοξενίας μεταναστών στην Αγυιά Χανίων

kanadi dimosiografos 66- new
MEDIA

Καναδάς: Με αποκλεισμό «τιμωρήθηκε» δημοσιογράφος που… τόλμησε να μιλήσει για επιρροή των Εβραίων στην αμερικανική πολιτική

nea-aristera
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα Αριστερά: Ο Μητσοτάκης μιλά σαν να κυβερνά άλλη χώρα – Δεν πρέπει να έχει τρίτη ευκαιρία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsakirogloy-diavati-new
LIFESTYLE

Νικήτας Τσακίρογλου για Διαβάτη: «Η Χρυσούλα μου δεν έχει συνέλθει ακόμη - Παρακαλώ τον Θεό να τη φροντίσει» (Video)

kalxas-2388
ΚΑΛΧΑΣ

Η μεταγραφή Λοβέρδου δεν είναι είδηση, ο χώρος που ανοίγει για Σαμαρά, η παρέμβαση του ΓΑΠ, ο μοιραίος Παπαθανάσης και ο… διπλός δημοσκόπος

caroline_glikanera
ΕΛΛΑΔΑ

Πατέρας Καρολάιν Κράουτς: «Είναι πάρα πολύ σκληρό να πεις σε ένα παιδί ότι ο πατέρας του έκανε κάτι τέτοιο στη μητέρα του»

tosoisou
MEDIA

Το Σόι σου: Η πρώτη φωτογράφιση με τους πρωταγωνιστές της σειράς που επιστρέφει στον Alpha (Videos)

mykonos aerofotografia – new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ιδιοκτήτης οικοπέδου 130 στρεμμάτων στην Πάνορμο Μυκόνου ανακάλυψε ότι δηλώθηκε ως... βοσκοτόπι

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 17.09.2025 23:18
vassy
LIFESTYLE

Intervision: Η ελληνικής καταγωγής Vassy θα εκπροσωπήσει τις ΗΠΑ στη ρωσική… Eurovision

akraia fainomena 66- new
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Πάνω από 130 τρισ. δολάρια το κόστος της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής – Τριπλάσια κάθε χρόνο τα ακραία φαινόμενα

metanastes_new_123
ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση και συμπλοκές στο κέντρο φιλοξενίας μεταναστών στην Αγυιά Χανίων

1 / 3