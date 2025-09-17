Καναδάς: Με αποκλεισμό «τιμωρήθηκε» δημοσιογράφος που… τόλμησε να μιλήσει για επιρροή των Εβραίων στην αμερικανική πολιτική

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Στον… πάγο έβαλε μια δημοσιογράφο του το Radio- Canada επειδή δήλωσε ότι οι Εβραίοι «ελέγχουν την αμερικανική πολιτική, το Χόλιγουντ και τις μεγάλες πόλεις» σε ζωντανή ραδιοφωνική εκπομπή.
Το Radio-Canada μάλιστα ζήτησε συγγνώμη μετά από τις δηλώσεις της σχετικά με την επιρροή των Εβραίων στην αμερικανική πολιτική, σύμφωνα με την Jerusalem Post.
Η δημοσιογράφος Élisa Serret δήλωσε σε ένα γαλλόφωνο τμήμα της εκπομπής της Δευτέρας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δεν μπορούσαν να αποστασιοποιηθούν από τις θέσεις τους σχετικά με το κράτος του Ισραήλ επειδή «οι Ισραηλινοί, στην πραγματικότητα οι Εβραίοι, χρηματοδοτούν μεγάλο μέρος της αμερικανικής πολιτικής».
«Οι μεγάλες πόλεις διοικούνται από Εβραίους», είπε η Serret, αναφερόμενη σε ευρύτερες υποδομές στις οποίες υποτίθεται ότι ασκείται έλεγχος. «Το Χόλιγουντ διοικείται από Εβραίους», πρόσθεσε χαρακτηριστικά και προφανώς το… πλήρωσε.
