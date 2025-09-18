Πέτρος Κουσουλός για Γιώργο Μαζωνάκη: «Αυτός ο άνθρωπος χρειάζεται βοήθεια, το καταλαβαίνετε;» (Videos)

Δημοσίως συγγνώμη ζήτησε ο Πέτρος Κουσουλός για την αναφορά που έκανε στον Νίκο Σεργιανόπουλο με αφορμή την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Αν ξυπνήσουμε μια μέρα και πληροφορηθούμε ότι ο Μαζωνάκης έπαθε αυτό το οποίο έπαθε ο Σεργιανόπουλος, τι θα λέμε μετά;» είχε αναρωτηθεί χθες (17/9) στον τηλεοπτικό αέρα ο δημοσιογράφος, μια φράση που πήρε πίσω, επισημαίνοντας ότι επρόκειτο για «ένα ακραίο λεκτικό παράδειγμα στην προσπάθειά του να δείξει ότι ελλοχεύον κίνδυνοι».

«Δεν ήθελα να παραλληλίσω και να γίνω προφήτης. Ζήτησα συγγνώμη και δεν έπρεπε να το πω αυτό» ανέφερε, μεταξύ άλλων, μιλώντας σήμερα στο Πρωινό.

Ωστόσο, ο δημοσιογράφος επέμεινε στο γεγονός ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης χρειάζεται βοήθεια, κάνοντας λόγο για στοιχεία που «καίνε» το Δρομοκαΐτειο, αλλά και για μια συνάντηση του τραγουδιστή με την οικογένειά του στις 4 Αυγούστου στο σπίτι του στη Βούλα κατά την οποία -σύμφωνα με τα λεγόμενά του- η κατάσταση ξέφυγε εκ μέρους του καλλιτέχνη.

Σύμφωνα με τον Πέτρο Κουσουλό, η συνάντηση διήρκησε 1 ώρα και 10 λεπτά , με τον Γιώργο Μαζωνάκης να κατηγορεί τους συγγενείς του ότι είναι μέλη εγκληματικής οργάνωσης που κάνει διακίνηση ναρκωτικών και γυρνάει ταινίες πορνό.

«Αυτός ο άνθρωπος χρειάζεται βοήθεια, το καταλαβαίνετε; Αυτή τη στιγμή είναι μόνος του» τόνισε ο δημοσιογράφος.

«Πραγματικά, ο Γιώργος Μαζωνάκης πρέπει να βοηθηθεί. Πρέπει να βοηθηθεί. Είναι χρέος όλων μας. Και εκείνων που βγαίνουν στα τηλεπαράθυρα και το παίζουν δήθεν φίλοι του. Είπαμε ότι δεν χαριζόμαστε σε κανέναν. Αυτό το οποίο πρωτεύει είναι ο άνθρωπος αυτός, ο λαοφιλής καλλιτέχνης, να σταθεί όρθιος ξανά στα πόδια του. Τα τελευταία τρία χρόνια είναι γνωστό ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν έχει και τις καλύτερες των σχέσεων με την οικογένεια του. Εγώ δεν θέλω να υπεισέλθω στη δικαστική διαμάχη, ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο. Υπάρχουν άλλα πράγματα τα οποία είναι πολύ πιο σοβαρά τα οποία τα γνωρίζει ο κόσμος της νύχτας, επιχειρηματίες, τηλεοπτικοί παραγωγοί και συγκεκριμένες εκπομπές. Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν διανύει την καλύτερη περίοδο της ζωής του, για διάφορους λόγους. Είναι δύσκολο για μια οικογένεια, για μια αδελφή και μια μάνα να καταφύγουν στην εισαγγελική αρχή ζητώντας τον ακούσιο εγκλεισμό. Κάτι είδαν. Εκείνη, λοιπόν, η οικογενειακή συνάντηση που έγινε στο σπίτι της Βούλας ήταν επεισοδιακή. Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε παραληρηματικές ιδέες και σκέψεις. Θεωρούσε ότι οι συγγενείς του έχουν συστήσει μια εταιρεία η οποία ασχολείται με τη διακίνηση και εκδίδει γυναίκες. Τους είπε ότι διακινούν ναρκωτικά και κρύβουν ναρκωτικά στο σπίτι του στη Βούλα. Είναι πολύ σκληρά αυτά τα οποία ειπώθηκαν και είναι προφανές ότι τελούσε σε καθεστώς σοκ, μιλάμε για τον πλήρη παραλογισμό. Γνωρίζουν πολλοί. Τηλεοπτικοί παραγωγοί γνωρίζουν και φέρουν ευθύνη. Αυτή τη στιγμή ο Μαζωνάκης είναι μόνος του, αβοήθητος, θέλει βοήθεια» ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο Πέτρος Κουσουλός στον αέρα του ΑΝΤ1, το μεσημέρι της Τετάρτης (17/9).

