16.09.2025 08:26

Ο Τραμπ κατέθεσε αγωγή κατά των New York Times – «Μια από τις χειρότερες εφημερίδες στην ιστορία της χώρας»

16.09.2025 08:26
Αγωγή για συκοφαντία και δυσφήμιση κατέθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά της εφημερίδας, New York Times, ζητώντας 15 εκατομμύρια. Την είδηση γνωστοποίησε ο ίδιος μέσω ανάρτησης στο Truth Social.

Πιο συγκεκριμένα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε, μεταξύ άλλων, πως οι ΝΥΤ «είναι μια από τις χειρότερες και πιο διεφθαρμένες εφημερίδες στην ιστορία της χώρας μας» και έχει καταστεί ουσιαστικά η «φωνή» του ριζοσπαστικού αριστερού Δημοκρατικού Κόμματος.

Ο Τραμπ κατηγορεί την εφημερίδα ότι διαδίδει ψευδείς πληροφορίες για τον ίδιο, την οικογένειά του και τις επιχειρήσεις του, καθώς και για το κίνημα MAGA.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη Δευτέρα, ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε την εφημερίδα για «δεκαετίες συστηματικού ψεύδους σχετικά με τον Αγαπημένο σας Πρόεδρο (ΕΜΕΝΑ!), την οικογένειά μου, τις επιχειρήσεις μου, το Κίνημα America First, το MAGA και τη χώρα μας συνολικά».

Επιπλέον, ο Τραμπ αναφέρθηκε στην υποστήριξη που παρείχαν οι New York Times στην Καμάλα Χάρις για τις προεδρικές εκλογές του 2024, υποστηρίζοντας ότι η εφημερίδα έχει ουσιαστικά μετατραπεί σε «φωνή του ριζοσπαστικού αριστερού Δημοκρατικού Κόμματος».

«Οι New York Times επιτρέπεται να λένε ελεύθερα ψέματα, να συκοφαντούν και να δυσφημούν εμένα για πολύ καιρό, και αυτό σταματά, ΤΩΡΑ! Η αγωγή κατατίθεται στην Υπέροχη Πολιτεία της Φλόριντα» καταλήγει στην ανάρτησή του.

