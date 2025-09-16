Επιμένει ο Τραμπ: Στέλνει την Εθνοφρουρά στο Μέμφις του Τενεσί

Εκτελεστικό προεδρικό διάταγμα που προβλέπει την ανάπτυξη στρατιωτικών της εθνοφρουράς στην πόλη Μέμφις ανακοίνωσε ότι υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ στέλνει την Εθνοφρουρά στην πολιτεία Τενεσί (νότια), στο πλαίσιο της εκστρατείας του στο όνομα της πάταξης της εγκληματικότητας, που βάζει στο στόχαστρο μεγαλουπόλεις όπου κυβερνούν οι δημοκρατικοί.

Στην επιχείρηση θα συμμετάσχουν «η εθνοφρουρά», «το FBI», η ομοσπονδιακή αστυνομία, καθώς και άλλες ομοσπονδιακές υπηρεσίες επιβολής της τάξης, διευκρίνισε ο ρεπουμπλικάνος αρχηγός του αμερικανικού κράτους στον Τύπο κατά τη διάρκεια τελετής στον Λευκό Οίκο.

Ο Τραμπ είχε αναπτύξει την εθνοφρουρά ήδη στην Καλιφόρνια και την Ουάσινγκτον, εν μέσω έντονων επικρίσεων από τους Δημοκρατικούς σε αυτές τις περιοχές, αλλά με το Μέμφις στοχεύει σε μια πολιτεία που ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικάνους, όπου ο κυβερνήτης, Μπίλι Λι, έχει χαιρετίσει την παρέμβαση.

Διαβάστε επίσης:

Κλιμακώνει την ένταση η Πολωνία: Ζητά από το ΝΑΤΟ ζώνη «απαγόρευσης πτήσεων» πάνω από την Ουκρανία

Ο Τραμπ ανακοίνωσε δεύτερο πλήγμα σε σκάφος καρτέλ ναρκωτικών από τη Βενεζουέλα – Νεκροί τρεις επιβαίνοντες (Video)

Σοκ στην Ιταλία: Αυτοκτόνησε 14χρονος, θύμα bullying και ομοφοβίας