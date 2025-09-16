search
ΤΡΙΤΗ 16.09.2025 02:07
16.09.2025 01:04

Επιμένει ο Τραμπ: Στέλνει την Εθνοφρουρά στο Μέμφις του Τενεσί

16.09.2025 01:04
Εκτελεστικό προεδρικό διάταγμα που προβλέπει την ανάπτυξη στρατιωτικών της εθνοφρουράς στην πόλη Μέμφις ανακοίνωσε ότι υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ στέλνει την Εθνοφρουρά στην πολιτεία Τενεσί (νότια), στο πλαίσιο της εκστρατείας του στο όνομα της πάταξης της εγκληματικότητας, που βάζει στο στόχαστρο μεγαλουπόλεις όπου κυβερνούν οι δημοκρατικοί.

Στην επιχείρηση θα συμμετάσχουν «η εθνοφρουρά», «το FBI», η ομοσπονδιακή αστυνομία, καθώς και άλλες ομοσπονδιακές υπηρεσίες επιβολής της τάξης, διευκρίνισε ο ρεπουμπλικάνος αρχηγός του αμερικανικού κράτους στον Τύπο κατά τη διάρκεια τελετής στον Λευκό Οίκο.

Ο Τραμπ είχε αναπτύξει την εθνοφρουρά ήδη στην Καλιφόρνια και την Ουάσινγκτον, εν μέσω έντονων επικρίσεων από τους Δημοκρατικούς σε αυτές τις περιοχές, αλλά με το Μέμφις στοχεύει σε μια πολιτεία που ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικάνους, όπου ο κυβερνήτης, Μπίλι Λι, έχει χαιρετίσει την παρέμβαση.

ΤΡΙΤΗ 16.09.2025 01:58
