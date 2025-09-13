search
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

ΗΠΑ: Σχέδιο για την ανάπτυξη 1.000 μελών της Εθνοφρουράς στη Λουιζιάνα

los-angeles-taraxes-ethnofroura (5)

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει καταρτίσει σχέδιο για την ανάπτυξη 1.000 στρατιωτών της Εθνοφρουράς της Λουιζιάνα με στόχο να συνδράμουν σε επιχειρήσεις επιβολής της τάξης σε αστικά κέντρα της πολιτείας αυτής των ΗΠΑ, σύμφωνα με σημερινό άρθρο της Washington Post η οποία επικαλείται έγγραφα του Πενταγώνου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιδιώκει να αναγάγει την εγκληματικότητα σε κεντρικό ζήτημα της πολιτικής του, παρά το γεγονός ότι τα ποσοστά βίαιης εγκληματικότητας έχουν μειωθεί σε πολλές πόλεις των ΗΠΑ.

Οι επιχειρήσεις καταστολής που έχει διατάξει σε πολλές πόλεις οι οποίες διοικούνται από τους Δημοκρατικούς έχουν πυροδοτήσει διαμαρτυρίες, μεταξύ των οποίων μία διαδήλωση στην οποία συμμετείχαν το περασμένο Σαββατοκύριακο πολλές χιλιάδες άνθρωποι στην Ουάσινγκτον.

Η πρόταση προβλέπει ότι ο στρατός θα συμμετέχει σε επιχειρήσεις επιβολής της τάξης σε πόλεις όπως η Νέα Ορλεάνη και το Μπατόν Ρουζ, σύμφωνα με την Washington Post.

Σύμφωνα με τα σχέδια του Πενταγώνου, η ανάπτυξη της Εθνοφρουράς θα διαρκέσει ως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026, αν και δεν αναφέρεται συγκεκριμένη ημερομηνία για την έναρξη της επιχείρησης.

Όπως διευκρινίζεται στα έγγραφα, το Πεντάγωνο εξετάζει πρόταση βάση της οποίας μέλη της Εθνοφρουράς θα ενεργούν επικουρικά στις δυνάμεις επιβολής της τάξης σε γειτονιές με υψηλά ποσοστά εγκληματικότητας. Επίσης θα συμβάλλουν στις επιχειρήσεις πάταξης της διακίνησης ναρκωτικών και θα προσφέρουν «επιμελητειακή υποστήριξη» στις τοπικές αρχές.

Η πρόταση, που βασίζεται σε αίτημα του Ρεπουμπλικάνου κυβερνήτη της Λουιζιάνα Τζεφ Λάντρι δεν έχει εγκριθεί ακόμη από ομοσπονδιακούς ή πολιτειακούς αξιωματούχους, επεσήμανε η αμερικανική εφημερίδα.

Την προηγούμενη εβδομάδα ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι ενδεχομένως να στείλει ομοσπονδιακά στρατεύματα στη Λουιζιάνα προκειμένου να αντιμετωπιστεί η εγκληματικότητα, κάτι που έχει ήδη κάνει στην Ουάσινγκτον. Ο Αμερικανός πρόεδρος επεσήμανε ότι η κυβέρνησή του εξετάζει αν θα στείλει στρατεύματα στο Σικάγο «ή σε ένα μέρος όπως η Νέα Ορλεάνη».

Χθες Παρασκευή ο Ρεπουμπλικάνος είπε ότι θα στείλει μέλη της Εθνοφρουράς στο Μέμφις του Τενεσί για να αντιμετωπίσουν την εγκληματικότητα.

