«Το Άρμα του Γεδεών II»: Ξεκίνησε η κατάληψη της πόλης της Γάζας με τις… ευλογίες των ΗΠΑ – Η χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ θέτει σε κίνδυνο τη ζωή των ομήρων, λέει η Χάμας

Ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε χερσαία επίθεση τη Δευτέρα για να καταλάβει την πόλη της Γάζας, σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας Axios, που επικαλείται Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες στο Γαλλικό Πρακτορείο, το Ισραήλ βομβάρδισε σφοδρά την πόλη της Γάζας τα ξημερώματα της Τρίτης αφού ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο υποστήριξε την ισραηλινή επίθεση στην κατεστραμμένη περιοχή. Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας αναμένεται σήμερα στη Ντόχα, αφού υποσχέθηκε χθες στο Ισραήλ «ακλόνητη υποστήριξη» των ΗΠΑ στο Ισραήλ στις επιχειρήσεις του για να εξαλείψει το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

«Υπάρχουν σφοδροί, αδιάκοποι βομβαρδισμοί στην πόλη της Γάζας και ο κίνδυνος συνεχίζει να αυξάνεται», είπε ο αυτόπτης μάρτυρας Άχμεντ Γκαζάλ, προσθέτοντας ότι σπίτια έχουν καταστραφεί και κάτοικοι είναι παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια.

Ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας της Γάζας, η οποία διοικείται από τη Χαμάς, δήλωσε στο AFP ότι «οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται σφοδρά σε όλη την πόλη της Γάζας και ο αριθμός των νεκρών και των τραυματιών συνεχίζει να αυξάνεται».

Σύμφωνα με την Jerusalem Post, τα άρματα μάχης των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων έχουν εισέλθει στην καρδιά της πόλης.

Ο Ισραηλινός Στρατός αναφέρει ότι περίπου 300.000 Παλαιστίνιοι έχουν εγκαταλείψει την Πόλη της Γάζας τις τελευταίες εβδομάδες. Ο στρατός έχει παροτρύνει όλους στην Πόλη της Γάζας να εκκενώσουν την περιοχή, με αρκετούς όμως να παραμένουν στην περιοχή καθώς φοβούνται ότι άλλες περιοχές στη Λωρίδα δεν είναι ασφαλέστερες.

Αξίζει να αναφερθεί ότι οι κορυφαίοι αρχηγοί ασφαλείας του Ισραήλ -ο αρχηγός του επιτελείου των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, και οι επικεφαλής της Μοσάντ, της Σιν Μπετ και των στρατιωτικών μυστικών υπηρεσιών- συμβούλευσαν τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να μην ξεκινήσει την επιχείρηση.

Χαμάς: Η κατάληψη της πόλης της Γάζας θέτει σε κίνδυνο τις ζωές των ομήρων

Η Χαμάς εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι θεωρεί τις ΗΠΑ — μαζί με το Ισραήλ — υπεύθυνες για την κλιμάκωση του πολέμου στη Γάζα.

«Ο εγκληματίας πολέμου Νετανιάχου φέρει την πλήρη ευθύνη για τις ζωές των κρατουμένων του στη Λωρίδα της Γάζας», αναφέρει η παλαιστινιακή ομάδα, προσθέτοντας ότι η κατάληψη της πόλης της Γάζας θέτει σε κίνδυνο τις ζωές των ομήρων.

«Η Ουάσινγκτον γνωρίζει ότι ο Νετανιάχου σαμποτάρει τις πιθανότητες οποιασδήποτε συμφωνίας, πιο πρόσφατα επιχειρώντας να δολοφονήσει την διαπραγματευτική αντιπροσωπεία στο Κατάρ ενώ συζητούσαν την τελική συμφωνία του Τραμπ.»

«Ο Νετανιάχου φέρει προσωπική ευθύνη για την τύχη των ομήρων»

Μέλη των οικογενειών των ομήρων στη Γάζα έφτασαν στην πρωθυπουργική κατοικία στην Ιερουσαλήμ καθώς ξεκίνησε η Επιχείρηση «Το Άρμα του Γεδεών II» στην Πόλη της Γάζας, για να διαμαρτυρηθούν για την κίνηση και να ευαισθητοποιήσουν τον κόσμο σχετικά με τον πιθανό κίνδυνο για τους ομήρους, ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Δευτέρας το Φόρουμ Ομήρων και Αγνοουμένων Οικογενειών.

«Μετά από 710 νύχτες αιχμαλωσίας από τρομοκράτες, η σημερινή νύχτα θα μπορούσε να είναι η τελευταία νύχτα για τους ομήρους που μόλις και μετά βίας επιβιώνουν και η τελευταία μας ευκαιρία να εντοπίσουμε και να ανακτήσουμε τους νεκρούς για αξιοπρεπή ταφή», αναφέρει ανακοίνωσή τους.

«Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου φέρει προσωπική ευθύνη για την τύχη των ομήρων. Ο λαός του Ισραήλ δεν θα συγχωρήσει τη θυσία των ομήρων και των στρατιωτών».

