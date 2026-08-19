Πέρασες το όριο του service μέσα στις διακοπές – Υπάρχει πιθανότητα να χάσεις την εγγύηση;

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Μερικές εκατοντάδες επιπλέον χιλιόμετρα δεν ακυρώνουν αυτομάτως ολόκληρη την εγγύηση, αλλά η καθυστέρηση του service μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα σε συγκεκριμένη βλάβη.

Ξεκίνησες για τις καλοκαιρινές διακοπές έχοντας ακόμη αρκετά χιλιόμετρα μέχρι το επόμενο service, αλλά οι καθημερινές μετακινήσεις, οι εκδρομές και η επιστροφή πρόσθεσαν περισσότερα από όσα υπολόγιζες. Η ένδειξη εμφανίστηκε στον πίνακα οργάνων και τώρα το αυτοκίνητο έχει ξεπεράσει το προβλεπόμενο διάστημα συντήρησης. Η πρώτη σκέψη αρκετών οδηγών είναι ότι χάνεται αυτόματα η εργοστασιακή εγγύηση. Στην πραγματικότητα, τα πράγματα δεν είναι τόσο απόλυτα. Μία μικρή υπέρβαση δεν σημαίνει ότι ολόκληρο το αυτοκίνητο μένει χωρίς κάλυψη, όμως η συστηματική ή σημαντική καθυστέρηση της συντήρησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως λόγος απόρριψης μιας επισκευής, εφόσον συνδέεται με τη βλάβη.

Η εγγύηση δεν ακυρώνεται αυτόματα για ολόκληρο το αυτοκίνητο

Η υπέρβαση του ορίου συντήρησης κατά μερικές ημέρες ή μερικές εκατοντάδες χιλιόμετρα δεν οδηγεί αυτομάτως στην ακύρωση κάθε κάλυψης. Η αντιπροσωπεία ή ο κατασκευαστής θα εξετάσει το ιστορικό συντήρησης, το μέγεθος της καθυστέρησης και κυρίως το κατά πόσο αυτή μπορεί να συνδέεται με τη βλάβη για την οποία ζητείται επισκευή. Αν, για παράδειγμα, το service καθυστέρησε και στη συνέχεια παρουσιαστεί βλάβη στον κινητήρα, στον υπερσυμπιεστή ή στο σύστημα λίπανσης, η εταιρεία μπορεί να υποστηρίξει ότι η μη έγκαιρη αλλαγή λαδιών συνέβαλε στο πρόβλημα. Σε μία τέτοια περίπτωση, η διεκδίκηση επισκευής στο πλαίσιο της εμπορικής εγγύησης γίνεται σαφώς δυσκολότερη. Αντίθετα, μία βλάβη σε ηλεκτρικό παράθυρο, κεντρική οθόνη, κάμερα οπισθοπορείας ή μηχανισμό κλειδώματος δύσκολα μπορεί να συσχετιστεί με μία καθυστερημένη αλλαγή λαδιών. Η υπέρβαση του service δεν αποτελεί από μόνη της λογικό λόγο για την απόρριψη κάθε άσχετης απαίτησης εγγύησης.

Υπάρχει συγκεκριμένο περιθώριο σε χιλιόμετρα ή ημέρες;

Δεν υπάρχει ένα ενιαίο και κατοχυρωμένο περιθώριο που να ισχύει για όλες τις μάρκες. Η συχνή αντίληψη ότι κάθε κατασκευαστής επιτρέπει 1.000 ή 2.000 επιπλέον χιλιόμετρα δεν αποτελεί γενικό κανόνα. Ορισμένες εταιρείες ή εξουσιοδοτημένα συνεργεία μπορεί στην πράξη να αντιμετωπίσουν με ελαστικότητα μία μικρή υπέρβαση, ειδικά όταν υπάρχει αποδεδειγμένη αδυναμία έγκαιρου ραντεβού. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι το περιθώριο είναι δεδομένο ή ότι πρέπει να θεωρείται επίσημη παράταση. Το μόνο όριο στο οποίο μπορεί να βασιστεί ο ιδιοκτήτης είναι εκείνο που αναγράφεται στο βιβλίο συντήρησης, στους όρους της εγγύησης ή στο ψηφιακό πρόγραμμα service του αυτοκινήτου. Αν ο κατασκευαστής ορίζει συντήρηση κάθε 15.000 km ή 12 μήνες, συνήθως ισχύει όποιο από τα δύο συμπληρωθεί πρώτο. Αυτό σημαίνει ότι ένα αυτοκίνητο με πολύ λίγα χιλιόμετρα μπορεί επίσης να θεωρηθεί εκπρόθεσμο, εάν έχει περάσει το χρονικό όριο. Τα λιπαντικά, τα υγρά φρένων και ορισμένα αναλώσιμα επηρεάζονται και από τον χρόνο, όχι μόνο από τη χρήση.

Πόσο σοβαρή είναι η υπέρβαση;

Δεν αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο μία υπέρβαση 100 ή 300 km και μία καθυστέρηση αρκετών χιλιάδων χιλιομέτρων. Το ίδιο ισχύει και για το χρονικό όριο: λίγες ημέρες μετά την προγραμματισμένη ημερομηνία δεν έχουν την ίδια βαρύτητα με μία καθυστέρηση αρκετών μηνών. Όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση από το προβλεπόμενο service, τόσο ευκολότερο είναι να υποστηριχθεί ότι το αυτοκίνητο δεν συντηρήθηκε σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Μεγάλη σημασία έχει και το προηγούμενο ιστορικό. Ένα αυτοκίνητο που έχει πραγματοποιήσει όλα τα προηγούμενα service εγκαίρως αντιμετωπίζεται διαφορετικά από ένα όχημα με επαναλαμβανόμενες καθυστερήσεις και ελλιπή παραστατικά. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται οι κινητήρες με turbo, τα υβριδικά συστήματα και τα αυτοκίνητα που έχουν χρησιμοποιηθεί σε δύσκολες συνθήκες, όπως υψηλές θερμοκρασίες, συνεχείς μικρές διαδρομές, ρυμούλκηση ή παρατεταμένη οδήγηση με μεγάλο φορτίο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η έγκαιρη αλλαγή λιπαντικών και φίλτρων αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.

Τι πρέπει να κάνεις μόλις διαπιστώσεις ότι πέρασες το όριο;

Η σωστή κίνηση είναι να επικοινωνήσεις άμεσα με το συνεργείο και να προγραμματίσεις το πρώτο διαθέσιμο ραντεβού. Δεν χρειάζεται πανικός ούτε ακινητοποίηση του αυτοκινήτου για μία μικρή υπέρβαση, εφόσον λειτουργεί κανονικά και δεν εμφανίζει κάποια προειδοποιητική ένδειξη. Καλό είναι η επικοινωνία να γίνει και γραπτώς, μέσω email ή της εφαρμογής της εταιρείας, ώστε να υπάρχει απόδειξη ότι ζήτησες ραντεβού μόλις διαπίστωσες την υπέρβαση. Αν το εξουσιοδοτημένο συνεργείο δεν έχει άμεσα διαθεσιμότητα, ζήτησε να καταγραφούν η ημερομηνία επικοινωνίας και τα χιλιόμετρα του αυτοκινήτου. Μέχρι την πραγματοποίηση του service, περιόρισε τις περιττές διαδρομές και έλεγξε τη στάθμη των λαδιών και των υπόλοιπων υγρών, ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή. Αν εμφανιστεί κόκκινη προειδοποιητική ένδειξη για πίεση λαδιού, θερμοκρασία κινητήρα ή σύστημα πέδησης, δεν συνεχίζεις την οδήγηση απλώς και μόνο για να φτάσεις στο συνεργείο. Σταματάς με ασφάλεια και καλείς οδική βοήθεια.

Μπορείς να κάνεις το service εκτός εξουσιοδοτημένου δικτύου;

Οι ευρωπαϊκοί κανόνες ανταγωνισμού δεν επιτρέπουν στον κατασκευαστή να απαιτεί όλες οι εργασίες συντήρησης που δεν καλύπτονται από την εγγύηση να πραγματοποιούνται αποκλειστικά στο εξουσιοδοτημένο δίκτυο. Ο ιδιοκτήτης μπορεί να επιλέξει ανεξάρτητο επισκευαστή, χωρίς αυτό να σημαίνει αυτομάτως απώλεια της εγγύησης. Υπάρχει, όμως, μία σημαντική προϋπόθεση: το ανεξάρτητο συνεργείο πρέπει να ακολουθήσει ακριβώς το πρόγραμμα και τις τεχνικές προδιαγραφές του κατασκευαστή. Πρέπει να χρησιμοποιηθούν κατάλληλα λιπαντικά, φίλτρα και ανταλλακτικά αντίστοιχης ποιότητας, ενώ είναι απαραίτητο να κρατηθούν αναλυτικό τιμολόγιο, δελτίο εργασιών και στοιχεία για τα προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν. Αν δεν υπάρχουν παραστατικά ή έχουν χρησιμοποιηθεί λάθος προδιαγραφές λαδιού και ακατάλληλα ανταλλακτικά, ο κατασκευαστής μπορεί να αμφισβητήσει τη σωστή συντήρηση. Το ίδιο ισχύει όταν δεν έχει πραγματοποιηθεί μία προβλεπόμενη εργασία, ακόμη και αν έχει γίνει μόνο η αλλαγή λαδιών.

Άλλο η νόμιμη και άλλο η εργοστασιακή εγγύηση

Χρειάζεται επίσης να διαχωρίζεται η νόμιμη εγγύηση από την πρόσθετη εμπορική ή εργοστασιακή εγγύηση. Η νόμιμη προστασία παρέχεται από τον πωλητή για την έλλειψη συμμόρφωσης του προϊόντος, ενώ η εμπορική εγγύηση προσφέρεται επιπλέον από τον κατασκευαστή ή τον πωλητή και συνοδεύεται από συγκεκριμένους όρους. Η καθυστέρηση της συντήρησης δεν εξαφανίζει αυτομάτως όλα τα νόμιμα δικαιώματα του καταναλωτή. Μπορεί, όμως, να περιπλέξει σημαντικά μία απαίτηση όταν η βλάβη είναι πιθανό να προκλήθηκε ή να επιδεινώθηκε από την ελλιπή συντήρηση. Αν μία εταιρεία απορρίψει επισκευή, ζήτησε γραπτή και αναλυτική αιτιολόγηση. Δεν αρκεί μία γενική προφορική απάντηση ότι «έχει χαθεί η εγγύηση». Πρέπει να αναφέρεται ποιος όρος δεν τηρήθηκε και με ποιον τρόπο συνδέεται με τη συγκεκριμένη βλάβη.

Τι κρατάμε;

Μία μικρή υπέρβαση του προγραμματισμένου service μέσα στις διακοπές δεν σημαίνει ότι έχασες αυτομάτως ολόκληρη την εγγύηση. Δεν υπάρχει, ωστόσο, ένα γενικό και ασφαλές περιθώριο χιλιομέτρων που να ισχύει για κάθε αυτοκίνητο. Κλείσε το service το συντομότερο δυνατό, κράτησε αποδεικτικό της επικοινωνίας και απέφυγε να προσθέσεις χωρίς λόγο επιπλέον χιλιόμετρα. Όσο μικρότερη είναι η καθυστέρηση και όσο πληρέστερο το ιστορικό συντήρησης, τόσο λιγότερες είναι οι πιθανότητες να δημιουργηθεί πρόβλημα σε μία μελλοντική απαίτηση εγγύησης.

Πηγή: autotypos.gr

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