Ο Καλλιάνος… εκτελεί Πάριο «χωρίς αξιώσεις» και «τρώει κράξιμο» για το timing

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Ένα πολύ δύσκολο τραγούδι του Γιάννη Πάριου επιχείρησε να πει ο βουλευτής της ΝΔ Γιάννης Καλλιάνος. Ο μετεωρολόγος έπέλεξε το «Πιο καλή η μοναξιά» ωστόσο όπως φαίνεται από τη λεζάντα στο βίντεο που ανέβασε στο TikTok διαθέτει τουλάχιστον…. αυτογνωσία. Γιατί ενσυναίσθηση μάλλον δεν διαθέτει.

«Χωρίς ιδιαίτερες αξιώσεις. Απλώς, έτσι, για τη ψυχή μας… Από ιδιαίτερη αδυναμία σε εκείνα τα τραγούδια και στις εποχές που πέρασαν» έγραψε ο Γιάννης Καλλιάνος.

@kallianos_ioannis Χωρίς ιδιαίτερες αξιώσεις. Απλώς, έτσι, για την ψυχή μας… Από ιδιαίτερη αδυναμία σε εκείνα τα τραγούδια και στις εποχές που πέρασαν. ♬ πρωτότυπος ήχος – Kallianos Ioannis

Η «ερμηνεία» του Γιάννη Καλλιάνου που έρχεται εν μέσω ενός ακόμα καταστροφικού καλοκαιριού, με νεκρούς από τις αλλεπάλληλες πυρκαγιές σε όλη τη χώρα προκάλεσε αντιδράσεις για το timing που επέλεξε ο βουλευτής, timing που καταδεικνύει την απόλυτη απουσία σεβασμού και ενσυναίσθησης, με τον μετεωρολόγο ωστόσο να δείχνει ότι δεν αντιλαμβάνεται τη… χοντράδα και να προχωρά σε ανάρτηση στο Facebook με την οποία…. αναρωτιέται «ποιο είναι το παράπτωμά» του.

Η ανάρτηση Καλλιάνου

«Διάβασα σήμερα ένα δημοσίευμα -δεν θα αναφέρω το μέσο, γιατί δεν έχει καμία σημασία- το οποίο σχεδόν εγκαλεί τη Νέα Δημοκρατία επειδή δεν βρίσκεται κάποιος να μου «τραβήξει το αυτί», όπως χαρακτηριστικά γράφει.

Η συγκεκριμένη σελίδα έχει ασχοληθεί επανειλημμένα μαζί μου, σχεδόν πάντοτε με αρνητικό τρόπο. Το όνομά μου επανέρχεται στις αναρτήσεις της με τέτοια συχνότητα, ώστε ομολογώ πως απορώ, τι προκαλεί αυτή την τόσο επίμονη ενασχόληση μαζί μου;

Και ποιο είναι, άραγε, το «παράπτωμά» μου;

Ότι, ενώ η χώρα θρηνεί από τις προηγούμενες ημέρες ανθρώπινες ζωές, δάση κάηκαν και περιουσίες συνανθρώπων μας καταστράφηκαν από τις πυρκαγιές, εγώ είχα περίπου το… θράσος να ανεβάσω μια προσωπική στιγμή λίγων δευτερολέπτων, προσπαθώντας να ερμηνεύσω πολύ ήσυχα, στο γραφείο μου, αργά το βράδυ, ένα παλιό τραγούδι του Γιάννη Πάριου.

Δεν νομίζω να με βλέπετε να διασκεδάζω χορεύοντας και τραγουδώντας με κέφι, δεν με βλέπετε σε κάποιο νυχτερινό κέντρο, δεν διακρίνετε χαρά και κέφι στη διάθεσή μου, δεν είμαι σε κάποιο πανηγύρι και ενώ χορεύω στο βάθος να διακρίνονται οι πυρκαγιές. Δεν βλέπετε τίποτα από όλα αυτά. Δεν είμαι πουθενά αλλού πέρα από τον προσωπικό μου χώρο.

Μου είναι λοιπόν αδιανόητο. Ασφαλώς και θρηνούμε για κάθε ανθρώπινη ζωή που χάνεται. Ο πόνος για μια ανθρώπινη απώλεια, για έναν συνάνθρωπό μας που βλέπει το σπίτι ή την περιουσία του να καταστρέφεται, για το φυσικό μας περιβάλλον που παραδίδεται στις φλόγες, μας αφορά όλους και μας αγγίζει όλους το ίδιο.

Και νομίζω ότι αυτό δεν χρειάζεται μόνο να το λέμε, πρέπει να το δείχνουμε και με τη στάση μας. Προσωπικά, όλες αυτές τις δύσκολες ημέρες επέλεξα συνειδητά να μη δημοσιεύσω τίποτε που να αποπνέει έστω και την παραμικρή καλοκαιρινή ελαφρότητα, με μοναδική εξαίρεση μια προσωπική οικογενειακή στιγμή, τα γενέθλια του γιου μου πριν από 12 μέρες.

Δεν το αναφέρω για να αποδείξω την ευαισθησία ή την ενσυναίσθησή μου, αυτές κρίνονται από τη συνολική στάση και τις πράξεις του καθενός. Το αναφέρω γιατί ο σεβασμός μου απέναντι στον ανθρώπινο πόνο ήταν, είναι και θα παραμένει αυτονόητος.

Δεν πιστεύω, επομένως, ότι η ενσυναίσθηση ενός ανθρώπου ή η συναίσθηση του ρόλου ενός Βουλευτή κρίνονται από μια προσπάθεια μιας ήσυχης ερμηνείας ενός παλιού τραγουδιού σε έναν προσωπικό χώρο.

Όσοι με γνωρίζουν και όσοι παρακολουθούν τη δημόσια διαδρομή μου όλα αυτά τα χρόνια (7 χρόνια ως Βουλευτή και περίπου 20 χρόνια ως Μετεωρολόγου) μπορούν να κρίνουν αν έχω σταθεί με απόλυτο σεβασμό απέναντι στους ανθρώπους και στις δύσκολες στιγμές τους.

Δεν χρειάζεται να το διακηρύξω εγώ.

Αν φτάσαμε στο σημείο όμως ακόμη και μια ήσυχη προσπάθεια ερμηνείας ενός παλιού τραγουδιού στον προσωπικό μας χώρο, να αποτελεί αφορμή για πολιτική επίθεση και για σχεδόν εκκλήσεις να «τραβήξει κάποιος το αυτί» ενός Βουλευτή, τότε ίσως το πρόβλημα δεν βρίσκεται στο τραγούδι.

Δεν κρατώ κακία σε κανέναν. Δεν πειράζει. Όλοι μας κρινόμαστε.

Εύχομαι μόνο να μη χάσουμε, μέσα στην ένταση και την πολιτική αντιπαράθεση της εποχής μας, το δικαίωμα να παραμένουμε άνθρωποι.

Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας»

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