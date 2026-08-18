Τουρνάς και Κατσαφάδος πρώτα φαβορί για έξοδο στον ανασχηματισμό

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Για πολλούς δεν είχε νόημα ένας ανασχηματισμός τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο με δεδομένο ότι είμαστε ουσιαστικά σε προεκλογική περίοδο.
Αλλά μετά τον όλεθρο που ζει η χώρα με τις πυρκαγιές και την παροιμιώδη αδυναμία του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας να αντιμετωπίσει την κατάσταση, το… νόημα για αλλαγές βρέθηκε!
Κατά τα φαινόμενα και με βάση όσα συζητούνται σε κυβερνητικές κουίντες, ο υπουργός Ευάγγελος Τουρνάς και ο υφυπουργός Κώστας Κατσαφάδος είναι… γκανιάν για έξοδο από το σχήμα.
Και… τρώγοντας έρχεται η όρεξη ως γνωστό…
Διαβάστε επίσης:
Ο μύθος του 112 και τα όριά του
Η Κίμπερλι, η κόπια της και η πλάνη
Δεν είναι ντροπή παιδιά η αναφορά της πηγής μίας είδησης…
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.