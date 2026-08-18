Τουρνάς και Κατσαφάδος πρώτα φαβορί για έξοδο στον ανασχηματισμό

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Για πολλούς δεν είχε νόημα ένας ανασχηματισμός τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο με δεδομένο ότι είμαστε ουσιαστικά σε προεκλογική περίοδο.

Αλλά μετά τον όλεθρο που ζει η χώρα με τις πυρκαγιές και την παροιμιώδη αδυναμία του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας να αντιμετωπίσει την κατάσταση, το… νόημα για αλλαγές βρέθηκε!

Κατά τα φαινόμενα και με βάση όσα συζητούνται σε κυβερνητικές κουίντες, ο υπουργός Ευάγγελος Τουρνάς και ο υφυπουργός Κώστας Κατσαφάδος είναι… γκανιάν για έξοδο από το σχήμα.

Και… τρώγοντας έρχεται η όρεξη ως γνωστό…

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