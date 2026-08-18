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ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Γιάννης Μακρυγιάννης ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ

18.08.2026 10:28

Η Κίμπερλι, η κόπια της και η πλάνη

18.08.2026 10:28
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Έχουμε εδώ και ένα χρόνο την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, μία πρέσβειρα με προφίλ πιο… κοσμικό, με έντονο life style και αρκετά (έως εντελώς) διαφορετικό από το κλασικό στιλ των διπλωματών, ειδικά όσων εκπροσωπούν μεγάλες και στιβαρές χώρες. Προφανώς, πέρα απ’ όλα τα άλλα, που οδήγησαν στην επιλογή της, να θεωρήθηκε ότι μία τέτοια παρουσία αναθερμαίνει το ενδιαφέρον μέσων και κοινής γνώμης ή ακόμα κι ότι κάνει πιο συμπαθή την ίδια τη χώρα (ειδικά όταν μιλάμε για τη χώρα του Τραμπ).

Τώρα λοιπόν «διπλώνει» το… φαινόμενο.

Κάπως έτσι πρέπει να το σκέφτηκαν στο Τελ Αβίβ και έστειλαν πρέσβειρα στην Ελλάδα την Πνινάτ Γιανάι, την οποία ήδη πλασάρουν ήδη ως… Κίμπερλι Νο2. Δεν μας έφτανε δηλαδή η πρώτη, η… «αυθεντική», θα φάμε στο κεφάλι και την ιμιτασιόν.

Αδελφή, λέει, του εκκεντρικού ιδιοκτήτη της μπασκετικής Χάποελ Τελ Αβίβ, η Γιανάι θυμίζει σε στιλ την Αμερικανίδα πρέσβειρα. Προφανώς θα τρέχει κι αυτή από γκαλά σε γκαλά και θα βρει κι έναν τραγουδιστή (όπως η Κίμπερλι τον Αργυρό) να μας φλομώσουν σε κοσμικά και αυτοαναφορικά «γεγονότα».

Έτσι ώστε να εξωραϊστεί η εικόνα ενός κράτους και μίας κυβέρνησης που κάνει τα αίσχη και τις βαρβαρότητες – γενοκτονία λέγεται – στη Μέση Ανατολή.

Πλανώνται, όμως, καθότι τα όσα κάνει η ακροδεξιά κυβέρνηση του Ισραήλ με τον καταζητούμενο για εγκλήματα κατά της Ανθρωπότητας Νετανιάχου, μαζί με τον πιο ανήθικο στρατό του κόσμου, δεν μπορούν να καλωπιστούν ή να ξεχαστούν με τέτοιες διπλωματικές πονηριές…

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ΤΡΙΤΗ 18.08.2026 13:14
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