Συγκινεί η πρώτη ανάρτηση της αδελφής του Γιώργου Μαζωνάκη, Μαρίας, μετά τον θάνατό του

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Η Μαρία Μαζωνάκη έκανε την πρώτη της ανάρτηση στα social media μετά τον θάνατο του αδελφού της, Γιώργου Μαζωνάκη, επιλέγοντας να δημοσιεύσει μόνο ένα τραγούδι.

Η αδελφή του τραγουδιστή δημοσίευσε σε μαύρο φόντο το τραγούδι «Για πού το ’βαλες, καρδιά μου» του Ορφέα Περίδη, χωρίς να προσθέσει κάποιο προσωπικό μήνυμα, παρά μόνο μια μαύρη καρδιά, με την ανάρτησή της να συγκινεί.

Το τραγούδι αναφέρεται σε έναν αποχωρισμό, με τους στίχους να περιγράφουν μια καρδιά που ανοίγει πανιά και ξεκινά για έναν άγνωστο προορισμό.

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