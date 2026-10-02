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02.10.2026 22:48

Κορυδαλλός: Χειροπέδες σε 47χρονο για πλαστογραφία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων

02.10.2026 22:48
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Συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης, 1/10, στον Κορυδαλλό, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ένας 47χρονος άντρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., μετά από αξιοποίηση και ανάλυση πληροφοριών, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του 47χρονου και πραγματοποιήθηκαν έρευνες στην οικία του, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο πλαστά δελτία ταυτότητας, δύο πτυσσόμενες μεταλλικές ράβδοι και σπρέι πιπεριού.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02.10.2026 22:47
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