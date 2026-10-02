Κορυδαλλός: Χειροπέδες σε 47χρονο για πλαστογραφία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης, 1/10, στον Κορυδαλλό, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ένας 47χρονος άντρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., μετά από αξιοποίηση και ανάλυση πληροφοριών, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του 47χρονου και πραγματοποιήθηκαν έρευνες στην οικία του, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο πλαστά δελτία ταυτότητας, δύο πτυσσόμενες μεταλλικές ράβδοι και σπρέι πιπεριού.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Διαβάστε επίσης:

Αγριογούρουνα έκαναν… βόλτα σε αυλή σπιτιού στο Τρίκορφο Ναυπακτίας (Video)

Ηράκλειο: Προβλήματα με πτήσεις στο αεροδρόμιο Ν. Καζαντζάκης, λόγω της κακοκαιρίας

Σε συναγερμό όλη η Κρήτη για το νέο κύμα κακοκαιρίας: Έπεσαν 500 τόνοι νερού ανά στρέμμα – Υπερχείλισε ρέμα στα Ζωνιανά, πλημμυρισμένα σπίτια και ανησυχία











