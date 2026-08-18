Ο μύθος του 112 και τα όριά του

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Το περίφημο σύστημα με τα sms του 112 με το οποίο υποτίθεται επιτυγχάνεται εγκαίρως και σωτήρια η εκκένωση περιοχών που πλήττονται από καταστροφές (πυρκαγιές, πλημμύρες, κλπ), έχει δεχτεί πολλές αμφισβητήσεις – κυρίως για την αστοχία περιοχών, αλλά και χρόνων.

Αν και είναι λάθος να μηδενιστεί η αξία του, το γεγονός ότι είχε παρουσιαστεί ως πανάκεια προφανώς και ήταν υπερβολή – δεν τα λύνει όλα το 112 ακόμα κι αν λειτουργεί σωστά.

Σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις το σύστημα είναι εντελώς off. Όπως στην περίπτωση της Μάνης με τις πρόσφατες πλημμύρες – κανείς δεν κατάλαβε τι ερχόταν και το έγινε, μεταξύ αυτών και το 112.

Μαθαίνω ότι οι αρμόδιοι προσπαθούν ακόμα να καταλάβουν τι (δεν) έγινε εκεί. Προφανώς χρειάζεται όλο το πράγμα αναβάθμιση…

ΥΓ: Γιατί δεν ρωτούν εκείνον τον καθηγητή Συνολάκη που θα εκκένωνε το Μάτι στα 15‘; Όλο και κάποια γενικότητα, κάποιο βερμπαλισμό θα πει πάλι.

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