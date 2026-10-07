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07.10.2026 21:51

Ισπανία: Πέθανε η 87χρονη Μαρικάρμεν Αμπασκάλ, σύμβολο του αγώνα για προσιτή στέγη

07.10.2026 21:51
ispania

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Η Μαρικάρμεν Αμπασκάλ απεβίωσε την Τετάρτη, σε ηλικία 87 ετών, στο νοσοκομείο Gregorio Marañón της Μαδρίτης. Νοσηλευόταν εκεί από τις 23 Σεπτεμβρίου, όταν απομακρύνθηκε με φορείο από το σπίτι της στη γειτονιά Retiro, όπου ζούσε από το 1956. Η οικογένειά της, ο δικηγόρος της και η Ένωση Ενοικιαστών ανακοίνωσαν την είδηση ​​και εξέφρασαν τη λύπη τους για το γεγονός ότι η συμφωνία που επιτεύχθηκε, επιτρέποντάς της να επιστρέψει, ήρθε «πολύ αργά».

Η Μαρικάρμεν ήθελε να επιστρέψει σε εκείνο το σπίτι. Εκεί φύλαγε τις αναμνήσεις και τα υπάρχοντά της, μετά από σχεδόν επτά χρόνια διαμάχης με την ιδιοκτήτρια εταιρεία, Urbagestión. Η έξωση πραγματοποιήθηκε στην τέταρτη προσπάθεια, παρουσία εκατοντάδων ανθρώπων που είχαν διανυκτερεύσει έξω από το κτίριο προσπαθώντας να την αποτρέψουν. Έκτοτε, παρέμενε νοσηλευόμενη.

Πέντε ημέρες μετά την έξωση, η οικογένειά της, ο δικηγόρος της και η εταιρεία κατέληξαν σε συμφωνία —με τη μεσολάβηση του Δημοτικού Συμβουλίου της Μαδρίτης— για την υπογραφή νέου οκταετούς μισθωτηρίου συμβολαίου. Το ενοίκιο δεν θα ξεπερνούσε το 30% του εισοδήματός της. Η Μαρικάρμεν αποδέχτηκε την πρόταση μέσα από το νοσοκομείο και ήλπιζε ότι θα έπαιρνε εξιτήριο για να επιστρέψει. Είχε καταφέρει να ανακτήσει το δικαίωμα να ζει στο σπίτι της, αλλά δεν πέρασε ποτέ ξανά το κατώφλι του.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 07.10.2026 21:55
ispania
ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Πέθανε η 87χρονη Μαρικάρμεν Αμπασκάλ, σύμβολο του αγώνα για προσιτή στέγη

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