Υπόθεση Καμπούρη: Γνωστοί τραγουδιστές εμφανίζονταν ως ασφαλισμένοι στις εταιρείες-φαντάσματα

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Γνωστά ονόματα από τον χώρο της μουσικής εμφανίζονται ως ασφαλισμένοι στις εταιρείες-φαντάσματα που κατηγορείται ότι είχε δημιουργήσει ο Φίλιππος Καμπούρης, με την υπόθεση να αφορά απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και ζημία που ξεπερνά τα 5 εκατ. ευρώ.

Αρκετοί τραγουδιστές έχουν ήδη κληθεί να καταθέσουν ως μάρτυρες στην Οικονομική Αστυνομία, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλες καταθέσεις.

Μεταξύ των καλλιτεχνών που θεωρούσαν ότι ήταν κανονικά ασφαλισμένοι και ότι οι ασφαλιστικές τους εισφορές αποδίδονταν στον ΕΦΚΑ βρίσκονται, σύμφωνα με πληροφορίες, οι Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Θέμης Αδαμαντίδης, Πέτρος Ίμβριος, Έφη Θώδη, Κατερίνα Στανίση, Αλέκος Ζαζόπουλος, Κέλλυ Κελεκίδου, Θάνος Πετρέλης, Αγγελική Ηλιάδη και Κώστας Καψάλης.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, οι εισφορές των καλλιτεχνών, όπως και άλλες οικονομικές υποχρεώσεις, δεν αποδίδονταν στα δημόσια ταμεία.

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι τραγουδιστές καλούνται να εξηγήσουν στην Οικονομική Αστυνομία τι γνώριζαν για την ασφάλισή τους στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις, εάν είχαν επαφή με τα πρόσωπα που εμφανίζονταν ως εργοδότες τους και εάν πράγματι είχαν εργαστεί στα νυχτερινά κέντρα στα οποία φέρονταν να απασχολούνται.

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