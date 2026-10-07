Νέες αποκαλύψεις για τη δράση του Φίλιππου Καμπούρη: Ζημιά 5,3 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο – To κύκλωμα «σήκωσε» από τους λογαριασμούς 2,2 εκατ. ευρώ

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Ζημιά στο ελληνικό Δημόσιο της τάξεως των 5.352.556,57 ευρώ κατάφερε να προκαλέσει εξαπατώντας τον ΕΦΚΑ ο Φίλιππος Καμπούρης, από το 2013 οπότε και ιδρύθηκε η πρώτη εταιρεία με τις υπόλοιπες 28 να ακολουθούν τα επόμενα 12 χρόνια.Την ίδια ώρα, ποσά άνω των 2 εκατ. ευρώ να φέρεται ότι αναλήφθηκαν από τραπεζικούς λογαριασμούς εταιρειών που συνδέονται με την οργάνωση.

Λουκέτο στις εταιρείες όταν «εκπλήρωναν τον στόχο τους» – Τι περιλαμβάνει η ογκώδης δικογραφία

Η δικογραφία που έχει σχηματιστεί για την ομάδα των 11 περιλαμβάνει πολλά στοιχεία γύρω από τη δράση αλλά και τη δομή της εγκληματικής οργάνωσης που δεν κατέθετε ασφαλιστικές εισφορές και δημιουργούσε εκατομμύρια χρεών προς την εφορία. Όταν τα αρχηγικά μέλη του κυκλώματος θεωρούσαν ότι μία εταιρεία έχει εκπληρώσει τον επιθυμητό στόχο της, τότε της έβαζαν «λουκέτο», προκειμένου να αποφύγουν οποιαδήποτε εκκρεμότητα προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου.

Με τα έως τώρα στοιχεία των ερευνών οι οφειλές προς τον ΕΦΚΑ ανέρχονται σε 1.759.000 ευρώ ενώ οι συνολικές οφειλές προς την ΑΑΔΕ αγγίζουν τα 3,6 εκατομμύρια ευρώ.

Ανάμεσα στις 29 εταιρείες που φαίνονται στη δικογραφία υπάρχει και το όνομα του ΛΑΟΣ, στο οποίο φαίνεται να υπήρχαν χρηματικές συναλλαγές. Από τις 29 εταιρείες που είχαν δημιουργήσει ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, οι 18 δεν απασχολούσαν προσωπικό, οι 15 δεν τηρούσαν προσωπικό λογαριασμό ενώ οι 14 είχαν κοινή έδρα.

Από το 2021 έως και τα τέλη του 2025 δηλώθηκαν ως έσοδα 2.184.228 ευρώ ενώ τα έξοδα των εταιρειών ανήλθαν στα 2.250.794 ευρώ. Μάλιστα, κόπηκαν τιμολόγια ύψους άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ ενώ οι αναλήψεις του ζευγαριού κατά τη διάρκεια της τετραετίας ανήλθαν στο ποσό των 2.218.406 ευρώ.

Ο μηχανισμός με τους «αχυρανθρώπους» στις 29 εταιρείες

Σύμφωνα με την αστυνομία, για να καταφέρει να στήσει το δίκτυο της… απάτης ο Φίλιππος Καμπούρης μαζί με τη σύζυγό του «στρατολόγησαν» δύο λογιστές, δύο επιχειρηματίες και τέσσερις «αχυράνθρωπους». Συνήθως σε πολλές από τις παραπάνω εταιρείες εφαρμόζονταν η «μέθοδος» με τους ενοικιαζόμενους εργαζόμενους, όπου κάποια από τα άτομα δηλώνονταν σε περισσότερες από μία εταιρείες, ωστόσο οι ασφαλιστικές εισφορές δεν καταβάλλονταν ποτέ.

Από την πολύμηνη εμπεριστατωμένη έρευνα στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης που διενεργήθηκε κατόπιν παραγγελίας του Εποπτεύοντος τη Δ.Α.Ο.Ε. Εισαγγελέα, διαπιστώθηκε ότι, σε χρόνο που δεν κατέστη δυνατόν να προσδιορισθεί επακριβώς, αλλά τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2013 οι 11 κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει εγκληματική οργάνωση, με διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους.

Στο πλαίσιο αυτό, είχαν αναπτύξει ένα συγκεκριμένο δίκτυο από 29 εταιρείες στους χώρους της εστίασης, της νυχτερινής διασκέδασης, της διαφήμισης και της ένδυσης. Ένα μέρος των εταιρειών αυτών αποτελούσαν τις αρχικές οντότητες που σύστηναν οι επιχειρηματίες υπό τα στοιχεία τους, στις οποίες είχαν και τυπικά την διαχείριση και ευθύνη. Οι εταιρείες αυτές αφορούσαν ουσιαστικά την έναρξη της επιχειρηματικής δράσης των ατόμων αυτών στον συγκεκριμένο χώρο επαγγελματικής δραστηριότητας.

Για να αποσυνδεθούν από αυτές και την ευθύνη της διαχείρισής τους (διοικητική, αστική και ποινική) οι συλληφθέντες προέβαιναν στη σύσταση των εικονικών εταιρειών της χρησιμοποιώντας τα στοιχεία αχυρανθρώπων. Οι εταιρείες-κελύφη αυτές, ως επί το πλείστον, στερούνταν φυσικής έδρας και πραγματικής οικονομικής δραστηριότητας, ενώ οι περισσότερες εξ αυτών δεν είχαν ούτε τραπεζικό λογαριασμό.

Ο ρόλος τους ήταν διττός και αφορούσε αφενός την ανάληψη των ασφαλιστικών εισφορών του e-ΕΦΚΑ που προέρχονταν από την πραγματική απασχόληση των εργαζομένων χωρίς αυτές να καταλογίζονται στους αφανείς-πραγματικούς εταίρους, αφετέρου την υποχρέωση απόδοσης των αναλογούντων φόρων (Εισόδημα, ΦΠΑ, κλπ). Έτσι, εξασφαλιζόταν η προστασία των κατηγορουμένων από τους ελέγχους των Αρχών, οι οποίες λόγω της πολυπλοκότητας δεν θα ήταν σε θέση να κατανοήσουν την δράση τους, ενώ τυχόν συνδέσεις θα εκτείνονταν μέχρι τους αχυρανθρώπους.

Ο κομβικός ρόλος των λογιστών

Κομβικό ρόλο φέρεται να είχαν, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι λογιστές που συνελήφθησαν, καθώς μέσω της επαγγελματικής τους ιδιότητας μπορούσαν να χειρίζονται τις διαδικασίες που απαιτούνταν για τη λειτουργία του μηχανισμού. Σε αυτές περιλαμβάνονταν η έναρξη δραστηριότητας των εταιρειών, οι συναλλαγές με τις αρμόδιες υπηρεσίες, οι φορολογικές δηλώσεις, η καταχώριση εσόδων και εξόδων, η έκδοση εικονικών τιμολογίων και η ασφάλιση εργαζομένων. Η χρήση πολλών εταιρειών και διαφορετικών προσώπων φέρεται, σύμφωνα με τις Αρχές, να δημιουργούσε ένα σύνθετο πλέγμα που δυσχέραινε τον εντοπισμό των πραγματικών προσώπων πίσω από τις επιχειρήσεις.

Στοιχεία για τη δράση του δικτύου προέκυψαν και από εργαζομένους επιχειρήσεων στην εστίαση και την ένδυση, αλλά και από τραγουδιστές. Μέχρι στιγμής έχουν καταθέσει για την υπόθεση η Κέλλυ Κελεκίδου, ο Σώτης Βολάνης, ο Αλέκος Ζαζόπουλος και ο Γιάννης Καψάλης, με τις καταθέσεις τους να αποτελούν, μαζί με τα οικονομικά και φορολογικά δεδομένα, μέρος του υλικού της έρευνας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Φίλιππος Καμπούρης, που μαζί με τη σύζυγό του και άλλα εννέα άτομα, κατηγορούνται για πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα θα απολογηθούν στον ανακριτή την Κυριακή (11.10.26) μετά από την προθεσμία που ζήτησαν και έλαβαν.

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