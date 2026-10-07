Xάρης Δούκας για τη στεγαστική κρίση: Δεν είναι λύση τα πιο ψηλά κτίρια, υπάρχουν 40.000 κλειστές κατοικίες στην Αθήνα, 20.000 χωρίς ρεύμα

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Το ζήτημα της στεγαστικής κρίσης σε συνδυασμό με την τουριστική πίεση και τις αλλαγές που συντελούνται στον αστικό ιστό της Αθήνας βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης ανάμεσα στον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, τον συγγραφέα Χρήστο Χωμενίδη και τον πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Metron Analysis Στράτο Φαναρά, στο πλαίσιο του συνεδρίου «Διάλογοι για την Αθήνα: Από τον μύθο στη σύγχρονη πόλη».

Ο Χάρης Δούκας δήλωσε ότι η δυνατότητα παροχής επιπλέον ορόφων για την καταπολέμηση της στεγαστικής κρίσης συνιστά μια κατεύθυνση που δεν ανταποκρίνεται στα πραγματικά προβλήματα της πόλης.

Τόνισε ακόμα ότι υπάρχουν περίπου 40.000 κατοικίες χωρίς χρήση, εκ των οποίων περίπου 20.000 παραμένουν κλειστές χωρίς ηλεκτροδότηση.

Στο πλαίσιο αυτό, έθεσε το ερώτημα γιατί οι διαθέσιμες κατοικίες δεν επιστρέφουν στην αγορά, παρά τις νομοθετικές πρωτοβουλίες και τα μέτρα επιδότησης ενοικίου που έχουν εφαρμοστεί από διαδοχικές κυβερνήσεις καταλήγοντας πως πρέπει να εξεταστεί εάν οι υψηλές τιμές αποτελούν έναν από τους βασικούς λόγους που παραμένουν κλειστές.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην τουριστική ανάπτυξη της Αθήνας και στην πίεση που ασκείται στο κέντρο της πόλης κάνοντας λόγο για «έκρηξη της τουριστικής κίνησης», σημειώνοντας ότι ο αριθμός των τουριστών στο κέντρο της Αθήνας έφθανε περίπου 1,5 έως 2 εκατομμύρια, ενώ φέτος αναμένεται να αγγίξει τα 10 εκατ., με μέση διάρκεια παραμονής 3,5 ημέρες.

Όπως εξήγησε, προκειμένου η Αθήνα να μην ακολουθήσει την πορεία πόλεων όπως η Βαρκελώνη, σταμάτησε ορθώς η επέκταση της δραστηριότητας των βραχυχρόνιων μισθώσεων στα τρία βασικά δημοτικά διαμερίσματά της.

Οι κίνδυνοι των σύγχρονων πόλεων και η ποιότητα ζωής

Από την πλευρά του ο συγγραφέας Χρήστος Χωμενίδης εστίασε σε δύο κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες πόλεις:

«Το πρώτο το οποίο δεν είναι καθόλου θεωρητικό, αλλά γενικότερο, είναι ο κίνδυνος να συμβεί σε εμάς αυτό που βλέπουμε σε άλλες κοσμοπολίτικες πόλεις, παύουν να έχουν πολίτες, δηλαδή μετατρέπονται σε χώρους αποκλειστικά ενοικιαζόμενους σε τουρίστες». Όπως σημείωσε, είναι προβληματικό να υπάρχουν πόλεις στις οποίες οι πολίτες βρίσκονται εκτός του αστικού κέντρου και χρειάζονται ακόμη και δύο ώρες για να μετακινηθούν προκειμένου να εργαστούν, καθώς με αυτόν τον τρόπο «δεν λειτουργεί ο αστικός ιστός».

Το δεύτερο ζήτημα που έθεσε αφορούσε τη σημασία του δημόσιου χώρου και, ειδικότερα, των πεζοδρομίων. «Για μένα, το βασικό κριτήριο για να κρίνεις και να βαθμολογήσεις μια πόλη είναι το πλάτος των πεζοδρομίων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τέλος, στη σημασία της ποιότητας ζωής ως μιας ευρύτερης και συμπεριληπτικής έννοιας στάθηκε ο Στράτος Φαναράς, της Metron Analysis δηλώνοντας ότι η ποιότητα ζωής δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα κλισέ, αλλά ως μια σύνθετη έννοια, οι επιμέρους συνιστώσες της οποίας χρειάζεται να αναλυθούν και να αποτελέσουν αντικείμενο συστηματικής δουλειάς.

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