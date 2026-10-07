Τραγωδία στα Ιωάννινα, νεκρό βρέφος μόλις τριών μηνών

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Σοκ και θλίψη έχει προκαλέσει ο αιφνίδιος θάνατος ενός βρέφους μόλις τριών μηνών στα Ιωάννινα, κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Σύμφωνα με το epiruspost, οι γονείς αντιλήφθηκαν ότι το μωρό δεν είχε τις αισθήσεις του και σε κατάσταση πανικού ειδοποίησαν αμέσως το ΕΚΑΒ. Στο σημείο έσπευσε κινητή μονάδα με γιατρό και διασώστες, οι οποίοι ξεκίνησαν αμέσως ΚΑΡΠΑ, ωστόσο το μωρό διακομίσθηκε χωρίς να έχει ανακτήσει σημάδια ζωής στο Νοσοκομείο «Χατζηκώστα», όπου δυστυχώς οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.
Για τον θάνατο του βρέφους ενημερώθηκε η Αστυνομία, η οποία διενεργεί σχετική έρευνα. Φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του το μωρό αναμένεται να ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή που θα πραγματοποιηθεί από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία.
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