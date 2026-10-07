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07.10.2026 14:02

Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος ο 18χρονος που κατηγορείται ότι κακοποιούσε τη σύντροφό του και τον σκύλο της

07.10.2026 14:02
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Ελεύθερος αφέθηκε, μετά την απολογία του στον ανακριτή, ο 18χρονος που είχε συλληφθεί στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από καταγγελία της συνομήλικης συντρόφου του για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης του σκύλου της.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη για βασανισμό ζώου συντροφιάς κατ’ εξακολούθηση, ενώ διώκεται επιπλέον για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, απειλή και παράνομη βία.

Η καταγγελία που οδήγησε στη σύλληψή του αφορούσε επεισόδια κατά τον τελευταίο μήνα, με άσκηση βίας, ενώ επιπλέον ο νεαρός φέρεται – κατά την ίδια καταγγελία – να απείλησε πως θα πνίξει τον σκύλο, χρησιμοποιώντας τον ως μέσο εκφοβισμού της κοπέλας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην απολογία του ο 18χρονος δεν αποδέχθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Αποφασίστηκε τελικώς να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικό όρο.

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