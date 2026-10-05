search
ΔΕΥΤΕΡΑ 05.10.2026 17:34
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.10.2026 16:33

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 18χρονος που φέρεται να κακοποιούσε σκύλο για να εκφοβίσει τη σύντροφό του – Βιαιοπράγησε και εναντίον της

05.10.2026 16:33
skylos_1112_1920-1080_new
credit: Shutterstock

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ένας 18χρονος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, ύστερα από καταγγελία της συνομήλικης συντρόφου του για επαναλαμβανόμενα περιστατικά ενδοοικογενειακή βίας και κακοποίησης ζώου συντροφιάς. Εις βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη και παραπέμφθηκε να απολογηθεί στις ανακριτικές Αρχές.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η νεαρή γυναίκα απευθύνθηκε το τελευταίο 24ωρο στην Αστυνομία, καταγγέλλοντας ότι έπεσε θύμα σωματικής βίας από τον 18χρονο σύντροφό της. Κατά την εξέτασή της, η ίδια φέρεται να εκμυστηρεύτηκε πως βίωσε άλλα δύο ανάλογα περιστατικά κατά τον τελευταίο μήνα.

 Επιπλέον, αποκάλυψε ότι κατά τα ίδια επεισόδια ο 18χρονος κακοποίησε τον σκύλο τους, χρησιμοποιώντας το ζώο ως μέσο εκφοβισμού, καθώς φέρεται να το κρατούσε ανάποδα απειλώντας πως θα το πνίξει.

Τα καταγγελλόμενα ερευνήθηκαν από το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα ενδοοικογενειακής βίας και τελικά ο νεαρός συνελήφθη.

Η εισαγγελέας πρωτοδικών απήγγειλε εναντίον του κατηγορίες για βασανισμό ζώου συντροφιάς, κατ’ εξακολούθηση (κακούργημα), ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και απειλή, κατ΄ εξακολούθηση, όπως επίσης για παράνομη βία (οι τρεις τελευταίες πράξεις σε βαθμό πλημμελήματος).

Υπό αυτές τις συνθήκες καλείται να δώσει εξηγήσεις σε ανακριτή και μέχρι να αποφασιστεί η ποινική του μεταχείριση κρατείται.

Διαβάστε επίσης:

Θάνατος Μαζωνάκη: Στο «μικροσκόπιο» η προποφόλη – Οι χειρισμοί του ΕΚΑΒ και τα αναπάντητα ερωτήματα

Σουφλί: Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, επιχειρούν 17 εναέρια

Κρήτη: Πότε έρχονται οι πρώτες αποζημιώσεις – Τι αποκαλύπτουν οι αυτοψίες





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kalliergeies plimmyra lasithi – new
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Εικόνες καταστροφής στο Οροπέδιο Λασιθίου – «Πνίγηκαν» οι καλλιέργειες σε τόνους νερού – 20.000 τόνοι πατάτας αχρηστεύτηκαν

kypros-epithesi-dianomeas
ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Άγριος ξυλοδαρμός διανομέα στη μέση του δρόμου (Video)

meloni
ΚΟΣΜΟΣ

Η Μελόνι ζητά να κατοχυρωθεί η φωνή της και να προστατευτεί από την αναπαραγωγή της μέσω ΑΙ

dy02-208-gti-3-4-front
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Επέστρεψε ο θρύλος Peugeot E-208 GTi

goose
ADVERTORIAL

Η Choose στο Greece Race for the Cure

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kefalogianni-samaras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δυσφορία του Μαξίμου για την παρουσία Κεφαλογιάννη, Χαρδαλιά στην εκδήλωση της «Εστίας»

vouli 55- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα σενάρια για παραιτήσεις ανεξάρτητων με φόντο την νέα κοινοβουλευτική σύνοδο, η Αμαλίας που αναμένει και ο ΣΥΡΙΖΑ που πιέζει

KALODIO_NEW_1234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Η γαλλική παρέμβαση που επιχειρεί να ξεμπλοκάρει το έργο – Το κρίσιμο «ραντεβού» της 26ης Οκτωβρίου

poseidosnos 2
ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικό: Μετακίνησαν την... παραλιακή για χάρη της Lamda και το κόστος λειτουργίας θα βαρύνει το Δημόσιο

rubio-dendias-samaras-apostolakis
ΚΑΛΧΑΣ

Ο Ρούμπιο έρχεται και για το καλώδιο, ο Σαμαράς πυροβολεί κατά ριπάς, ο Δένδιας κινείται (ξανά), ο Αποστολάκης πάει ΠΑΣΟΚ και ο Τσίπρας… προσεύχεται

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 05.10.2026 17:34
kalliergeies plimmyra lasithi – new
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Εικόνες καταστροφής στο Οροπέδιο Λασιθίου – «Πνίγηκαν» οι καλλιέργειες σε τόνους νερού – 20.000 τόνοι πατάτας αχρηστεύτηκαν

kypros-epithesi-dianomeas
ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Άγριος ξυλοδαρμός διανομέα στη μέση του δρόμου (Video)

meloni
ΚΟΣΜΟΣ

Η Μελόνι ζητά να κατοχυρωθεί η φωνή της και να προστατευτεί από την αναπαραγωγή της μέσω ΑΙ

1 / 3