Φίλιππος Καμπούρης: Τραγουδιστές καταθέτουν στη ΓΑΔΑ για το κύκλωμα που έκανε απάτες κατά του ΕΦΚΑ

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Στην ΓΑΔΑ προσέρχονται δημοφιλείς λαϊκοί τραγουδιστές προκειμένου να καταθέσουν για την υπόθεση περί απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ για την οποία κατηγορείται ο Φίλιππος Καμπούρης μαζί με τη σύζυγό του και άλλα πρόσωπα.

Ηδη έχουν καταθέσει από χθες 4 τραγουδιστές, ενώ αναμένονται κι άλλοι οι οποίοι τραγούδησαν στο νυχτερινό κέντρο το οποίο εμπλέκεται στην υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ορισμένοι από τους τραγουδιστές που συνεργάστηκαν με το εν λόγω μαγαζί τα τελευταία 5-6 χρόνια, αν και συνομιλούσαν με τον Καμπούρη, υπέγραφαν συνεργασία με εταιρείες των «αχυρανθρώπων» του κυκλώματος.

Αυτοί που έχουν καταθέσει μέχρι στιγμής, είναι οι Σώτης Βολάνης, Κέλλυ Κελεκίδου, Αλέκος Ζαζόπουλος και Γιάννης Καψάλης, ενώ τουλάχιστον άλλοι έξι θα πάνε να δώσουν κατάθεση άμεσα για να καταθέσουν το τι είδους οικονομική συνεργασία είχαν με τον παρουσιαστή και πρόεδρο του ΛΑΟΣ.

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