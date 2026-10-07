Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Τρεις νέοι μάρτυρες στον ανακριτή – Καταθέτει και η κόρη των «γιατρών»

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Νέα πρόσωπα μπαίνουν στο μικροσκόπιο της ανακριτικής έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς εξετάζονται κρίσιμες λεπτομέρειες γύρω από τις ιατρικές πράξεις που προηγήθηκαν.

Τρεις νέοι μάρτυρες καλούνται για κατάθεση.

Πρόκειται για δύο διασώστες του ΕΚΑΒ και μία αναισθησιολόγο, η οποία εργαζόταν έως το 2023 στο «ιατρείο» της οδού Καρνεάδου.

Τι εξετάζεται από την κατάθεση της αναισθησιολόγου

Η μαρτυρία της αναισθησιολόγου συνδέεται με την έρευνα για το εάν η 56χρονη γιατρός χορηγούσε καταστολή («μέθη») σε ασθενείς κατά τη διάρκεια ιατρικών πράξεων.

Οι ανακριτικές αρχές επιχειρούν να αποσαφηνίσουν τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιούνταν οι συγκεκριμένες θεραπείες και τις πρακτικές που ακολουθούνταν στο ιατρείο.

Την Παρασκευή καταθέτει η κόρη των προφυλακισμένων «γιατρών»

Σύμφωνα με πληροφορίες, την ερχόμενη Παρασκευή αναμένεται να καταθέσει και η κόρη του ζευγαριού των προφυλακισμένων «γιατρών».

Η ίδια ήταν παρούσα κατά τη διάρκεια της θεραπείας του Γιώργου Μαζωνάκη και φέρεται να ήταν το πρόσωπο που κάλεσε το ΕΚΑΒ.

Το αίτημα για την εξέτασή της ως μάρτυρα υπέβαλε ο προφυλακισμένος πατέρας της.

Μεταξύ άλλων, αναμένεται να ερωτηθεί:

αν η μητέρα της την είχε υποβάλει σε πλασμαφαίρεση τον περασμένο Αύγουστο,

τον περασμένο Αύγουστο, αν κατά τη διαδικασία της είχε χορηγηθεί καταστολή,

καθώς και για όσα γνωρίζει σχετικά με τη θεραπεία του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η αναφορά στην πλασμαφαίρεση προκύπτει, σύμφωνα με πληροφορίες, από διαδικτυακή συνομιλία νοσηλευτριών του ιατρείου.

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