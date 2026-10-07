Φίλιππος Καμπούρης: «Δεν είναι απάτη, είναι οφειλή στον ΕΦΚΑ» λέει ο δικηγόρος του – Την Κυριακή η απολογία του

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Το κατώφλι του ανακριτή θα περάσει την Κυριακή ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης, εις βάρος του οποίου ασκήθηκαν βαρύτατες ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος για την υπόθεση απάτης εκατομμυρίων ευρώ εις βάρος του ΕΦΚΑ.

Μαζί με τον Φίλιππο Καμπούρη θα απολογηθούν την Κυριακή και η σύζυγός του καθώς και άλλα 9 άτομα που έχουν συλληφθεί, ενώ αναζητείται και ένα 12ο άτομο, που εμπλέκεται στην υπόθεση.

Ο συνήγορός του, Απόστολος Λύτρας, απέρριψε τις κατηγορίες περί απάτης, κάνοντας λόγο για απλές οφειλές στο ΕΦΚΑ, όπως συμβαίνει στις περιπτώσεις πολλών άλλων Ελλήνων, πλην όμως επιφυλάχθηκε μέχρι να έρθει στα χέρια του η δικογραφία, παραπέμποντας για την υπερασπιστική γραμμή που θα ακολουθηθεί την ημέρα της απολογίας ενώπιον της δικαιοσύνης.

«Ζητήσαμε και πήραμε προθεσμία, θα απολογηθούν την Κυριακή το πρωί. Εκπροσωπώ, μαζί με τον συνάδελφό μου τον κ. Γλύκα, τον κ. Καμπούρη και τη σύζυγό του. Δεν έχουμε λάβει ακόμα αντίγραφα της δικογραφίας. Αυτό που ισχυρίζεται είναι ότι δεν έχει διαπράξει το αδίκημα της απάτης για το οποίο κατηγορείται, και μου κάνει και πολύ μεγάλη εντύπωση πραγματικά. Περιμένω, επαναλαμβάνω όμως, να πάρω τα κατηγορητήρια στα χέρια μου και τη δικογραφία, αλλά μου κάνει τρομερή εντύπωση γιατί, αν μιλάμε ότι απλά ένας άνθρωπος οφείλει χρήματα στον ΕΦΚΑ, δεν μπορούμε να μιλάμε για απάτη. Είναι μία οφειλή, όπως πάρα πάρα πολλοί Έλληνες έχουνε. Θα δούμε όμως πώς ο εισαγγελέας αναφέρει την κατηγορία της απάτης, με βάση ποια στοιχεία, και θα απολογηθούμε την Κυριακή» δήλωσε ο Απόστολος Λύτρας.

Λύτρας: Σε κάποιες εταιρείες ήταν υπάλληλος, σε άλλες αφανής εταίρος

Ερωτηθείς για τα βαρύτατα αδικήματα που περιλαμβάνει το κατηγορητήριο, μεταξύ αυτών ο αρχηγικός ρόλος σε εγκληματική οργάνωση, ο κ. Λύτρας είπε ότι «πλέον το γνωρίζετε κι εσείς οι δημοσιογράφοι δηλαδή, ότι όπου έχουμε οπουδήποτε πάνω από τρία άτομα, πάντα υπάρχει και μία εγκληματική οργάνωση. Να είστε σίγουροι ότι αυτές οι εγκληματικές οργανώσεις, όταν φτάνουν στα δικαστήρια, στην πραγματικότητα δεν ήταν ποτέ εγκληματική οργάνωση, συνένωση απλά τριών και πάνω ανθρώπων. […] Η εγκληματική οργάνωση έχει να κάνει με τον αριθμό των προσώπων. Ο εντολέας μου λέει ότι σε κάποιες εταιρείες ουσιαστικά ήταν υπάλληλος. Σε κάποιες εταιρείες ήταν ενδεχομένως κάπου αφανής εταίρος και από κει και μετά, κάποιες εταιρείες οι οποίες είχαν δραστηριότητα κανονικά – υπάρχουν οι εταιρείες, είχαν δραστηριότητα – δεν έχουν πληρωθεί κάποια χρήματα στον ΕΦΚΑ».

Γλύκας: Πολιτική εργαλειοποίηση της υπόθεσης

Από την μεριά του ο Γιάννης Γλύκας ανέφερε πως είναι μια «πρωτοφανής εργαλειοποίηση της υπόθεσης για πολιτικούς λόγους και στον χρόνο που επιλέχθηκε να εκφραστεί μέσω των Αρχών. Έχουμε καθαρά μια δίωξη που δεν έχει κανένα στοιχείο περί απάτης που με βάση τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει είναι το βασικό αδίκημα. Καμιά κατηγορία απάτης. Θυμήθηκαν οι αρχές το 2026 να απαγγείλουν κατηγορίες για απάτης για φερόμενα αδικήματα του 2014, του 2015, του 2016, του 2013. Επειδή μια κυρία η οποία συνδέεται με άλλο πολιτικό πρόσωπο θυμήθηκε να πει το 2026 κάτι το οποίο ανήκει στο απώτερο παρελθόν.



Προφανώς όταν έρθει η ώρα θα πούμε ό,τι πρέπει να πούμε ενώπιο των Ανακριτικών Αρκών, χειρίζομαι την υπόθεση με τον συνάδελφό μου τον κύριο Απόστολο Λύτρα και φυσικά πιστεύουμε ότι θα αποδομήσουμε την κατηγορία. Αν οι αρχές κρίνουν νομικά και όχι πολιτικά ο Φίλιππος Καμπούρης θα είναι ελεύθερος.



Το πρόσωπο το οποίο κατήγγειλε συνδέεται με άλλο πρόσωπο. Σε δεύτερη φάση θα αποκαλυφθεί. Που έχει συγκεκριμένο ρόλο στη δημόσια ζωή. Από εκεί και πέρα, είναι ξεκάθαρο, δεν υπάρχει καμία παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών. Αυτά για τώρα» κατέληξε.

Πώς στήθηκε η απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ

Η έρευνα των Αρχών αποκάλυψε την ύπαρξη δικτύου τουλάχιστον 25 εταιρειών. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, οι εταιρείες αυτές δημιουργούνταν από το 2021 με τη χρήση «αχυρανθρώπων» και στη συνέχεια σταματούσαν τη λειτουργία τους, αφήνοντας εκκρεμείς οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ και το Δημόσιο.

Στο κύκλωμα φέρεται να χρησιμοποιούνταν και «ενοικιαζόμενοι» εργαζόμενοι, οι οποίοι δηλώνονταν ως ασφαλισμένοι στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις, χωρίς ωστόσο να καταβάλλονται οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές.

Η οικονομική ζημιά που φέρεται να έχει υποστεί ο e-ΕΦΚΑ υπολογίζεται σε πάνω από 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ για το Δημόσιο η συνολική ζημία εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 5 εκατ. ευρώ.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων στην Αττική έχουν μέχρι στιγμής πραγματοποιηθεί οκτώ συλλήψεις. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, καθώς επίσης λογιστές, επιχειρηματίες και άτομα που φέρεται να λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι».

Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ με τη σύζυγό του, βρίσκονται αντιμέτωποι με τις κατηγορίες της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, ένταξης και συγκρότησης εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σε βάρος νομικών προσόπων κατ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, για συνεργεία σε απάτη σε βάρος νομικού προσώπου, για νομιμοποιηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση, κατά επαγγελμα και για μη έγκαιρη καταβολη εργοδοτικών και εργατικών εισφορών.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρμόδιες Αρχές να εξετάζουν τις εταιρείες που σχετίζονται με την υπόθεση, τις οικονομικές συναλλαγές τους, καθώς και τα πρόσωπα που εμφανίζονται να έχουν οποιαδήποτε σύνδεση με το συγκεκριμένο δίκτυο.

Διαβάστε επίσης:

Χανιά: Απεγκλωβίστηκαν οι 8 εργαζόμενοι από το φαράγγι της Σαμαριάς (Video)

Xάρης Δούκας για τη στεγαστική κρίση: Δεν είναι λύση τα πιο ψηλά κτίρια, υπάρχουν 40.000 κλειστές κατοικίες στην Αθήνα, 20.000 χωρίς ρεύμα

Ιερά Οδός: Οδηγός βαν απείλησε 49χρονο με… τσεκούρι μετά από καβγά για την προτεραιότητα











