Ιερά Οδός: Οδηγός βαν απείλησε 49χρονο με… τσεκούρι μετά από καβγά για την προτεραιότητα

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Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ δύο οδηγών σημειώθηκε στην Ιερά Οδό, με έναν 55χρονο να κατηγορείται ότι απείλησε 49χρονο με τσεκούρι και προκάλεσε ζημιές στο όχημά του.
Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή της Ιεράς Οδού με τη Σπύρου Πάτση.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, 55χρονος οδηγός βαν λογομάχησε με 49χρονο οδηγό ΙΧ και στη συνέχεια φέρεται να τον απείλησε κρατώντας τσεκούρι.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 55χρονος χρησιμοποίησε το τσεκούρι και για να προκαλέσει φθορές στο αυτοκίνητο του 49χρονου.
Στο σημείο επενέβησαν αστυνομικοί της Ομάδας Ζ, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψή του.
Ο οδηγός του βαν μεταφέρθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κολωνού.
Σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για:
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