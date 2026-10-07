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07.10.2026 15:53

Χανιά: Απεγκλωβίστηκαν οι 8 εργαζόμενοι από το φαράγγι της Σαμαριάς (Video)

07.10.2026 15:53
faraggi samarias – new
Photo: ΟΦΥΠΕΚΑ

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Με ασφάλεια ολοκληρώθηκε η επιχείρηση απομάκρυνσης των οκτώ εργαζομένων του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς, οι οποίοι παρέμεναν εγκλωβισμένοι από τις 29 Σεπτεμβρίου, μετά τα σοβαρά προβλήματα που προκάλεσε η κακοκαιρία στην Κρήτη.

Οι σφοδρές βροχοπτώσεις που έπληξαν την περιοχή των Σφακίων και το φαράγγι της Σαμαριάς προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές, με συνέπεια οι οκτώ εργαζόμενοι να παραμένουν εγκλωβισμένοι επί σειρά ημερών και να οργανώνεται επιχείρηση για την ασφαλή απομάκρυνσή τους.

Η διαδικασία ξεκίνησε το πρωί της Τετάρτης, 7/10, και ολοκληρώθηκε λίγο πριν από τις 12:30, όταν και οι οκτώ έφτασαν στο Ξυλόσκαλο.

Η επιστροφή τους πραγματοποιήθηκε από το μονοπάτι του φαραγγιού, το οποίο έχει υποστεί σοβαρότατες καταστροφές εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων. Παρά τα εμπόδια που συνάντησαν στη διαδρομή, όλοι οι εργαζόμενοι είναι καλά στην υγεία τους.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ένας από τους εργαζόμενους περιέγραψε τις συνθήκες κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στη Σαμαριά, επισημαίνοντας ότι διέθεταν αρκετά τρόφιμα και εφόδια, ενώ η επικοινωνία με τις οικογένειές τους ήταν συνεχής. Όπως εξήγησε, υπήρχε η δυνατότητα να φύγουν νωρίτερα, ωστόσο αποφάσισαν να μην επιχειρήσουν την αποχώρηση, προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια των νεότερων μελών της ομάδας.

Εικόνα καταστροφής στον Εθνικό Δρυμό

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση που επικρατεί στον Εθνικό Δρυμό, όπως διαπιστώθηκε κατά την αυτοψία εργαζομένων, οι οποίοι εισήλθαν από τη βόρεια είσοδο και έφτασαν έως το τέταρτο χιλιόμετρο.

Σε μεγάλο τμήμα της διαδρομής το μονοπάτι έχει «εξαφανιστεί», καθώς έχει καλυφθεί από βράχια, κορμούς δέντρων και τεράστιους όγκους φερτών υλικών. Η ορμή των νερών παρέσυρε ακόμη και δέντρα, αφήνοντας πίσω εκτεταμένες καταστροφές.

Το μέγεθος των καταστροφών είναι τέτοιο, ώστε ακόμη και εργαζόμενοι με μεγάλη εμπειρία στο φαράγγι αντιμετώπισαν σοβαρές δυσκολίες στην κίνησή τους σε αρκετά σημεία, σύμφωνα με το creta24.gr.

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