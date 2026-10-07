Έτρεχε με 249 χλμ την ώρα στην Ιόνια Οδό – Χειροπέδες στον οδηγό

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Χειροπέδες πέρασαν οι αρχές σε ανεύθυνο οδηγό που έτρεχε με 249 χλμ την ώρα στην Ιόνια Οδό.

Ο οδηγός καταγράφηκε το πρωί της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου να τρέχει με 249 χλμ την ώρα σε σημείο της Ιόνιας Οδού, όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι 100 χλμ.

Συνελήφθη από αστυνομικούς του Γ΄ Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αντιρρίου–Ιωαννίνων, ενώ το όχημα του κατασχέθηκε.

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