Έτρεχε με 249 χλμ την ώρα στην Ιόνια Οδό – Χειροπέδες στον οδηγό

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Χειροπέδες πέρασαν οι αρχές σε ανεύθυνο οδηγό που έτρεχε με 249 χλμ την ώρα στην Ιόνια Οδό.
Ο οδηγός καταγράφηκε το πρωί της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου να τρέχει με 249 χλμ την ώρα σε σημείο της Ιόνιας Οδού, όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι 100 χλμ.
Συνελήφθη από αστυνομικούς του Γ΄ Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αντιρρίου–Ιωαννίνων, ενώ το όχημα του κατασχέθηκε.
Διαβάστε επίσης
Συνεχίζεται ο «πόλεμος» Βίσση-Καρβέλα: Δεν χρωστάμε, έχουμε καταβάλει 250.000 ευρώ, λέει η εταιρεία παραγωγής της τραγουδίστριας
Υπόθεση Καμπούρη: Έρευνα και για φοροδιαφυγή με εντολή της Εισαγγελίας – Την Κυριακή οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων
Δίκη για τα Τέμπη: Με φορείο αποχώρησε ο Πάνος Ρούτσι – Συγκλονιστικές οι καταθέσεις συγγενών των θυμάτων
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.