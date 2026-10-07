Υπόθεση Καμπούρη: Έρευνα και για φοροδιαφυγή με εντολή της Εισαγγελίας – Την Κυριακή οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων

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Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών ζήτησε από την ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση να διερευνήσει εάν ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι υπόλοιποι εννέα κατηγορούμενοι, πέρα από την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ, έχουν διαπράξει και το αδίκημα της φοροδιαφυγής.

Στο πλαίσιο της έρευνας θα εξεταστεί εάν οι κατηγορούμενοι απέκρυψαν εισοδήματα ή φόρους που όφειλαν να δηλώσουν, καθώς και εάν υπέβαλαν ανακριβή στοιχεία προκειμένου να εξασφαλίσουν επιστροφή ΦΠΑ.

Την ίδια ώρα, ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι υπόλοιποι εννέα κατηγορούμενοι για την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί, κατά περίπτωση, δίωξη για πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα.

Συγκεκριμένα, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για:

διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης

ένταξη και συγκρότηση σε εγκληματική οργάνωση

απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ, κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία

συνέργεια σε απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ

νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση, κατ’ επάγγελμα

μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών, σε βαθμό πλημμελήματος

Όπως ανακοινώθηκε από την αστυνομία, εκτός από το ζεύγος Καμπούρη, για την υπόθεση κατηγορούνται δύο επιχειρηματίες, 54 και 57 ετών, τέσσερις λογιστές (39, 43, 53 και 54 ετών) και τέσσερις αχυράνθρωποι (57, 59, 63 και 66 ετών), εκ των οποίων ένας άνδρας και μια γυναίκα ελληνικής υπηκοότητας, μια γυναίκα βουλγαρικής υπηκοότητας και ένας Ρουμάνος που αναζητείται.

Κομβικό ρόλο φέρονται ότι είχαν οι λογιστές οι οποίοι, λόγω των γνώσεων και της εμπειρίας τους πραγματοποιούσαν τις απαιτούμενες διαδικασίες για την έναρξη δραστηριοτήτων των εταιρειών, τη φορολογική διαχείριση και την ασφάλιση των εργαζομένων.

Οι αχυράνθρωποι της οργάνωσης, είχαν επιλεχθεί λόγω της κακής οικονομικής τους κατάστασης και ως εκ τούτου ήταν ανέφικτη η είσπραξη οποιασδήποτε υποχρέωσης από αυτούς.

«Δεν είναι απάτη, είναι οφειλή στον ΕΦΚΑ»

Την ίδια ώρα, ο συνήγορος του Φίλιππου Καμπούρη, Απόστολος Λύτρας, απέρριψε τις κατηγορίες περί απάτης, κάνοντας λόγο για απλές οφειλές στο ΕΦΚΑ, όπως συμβαίνει στις περιπτώσεις πολλών άλλων Ελλήνων, πλην όμως επιφυλάχθηκε μέχρι να έρθει στα χέρια του η δικογραφία, παραπέμποντας για την υπερασπιστική γραμμή που θα ακολουθηθεί την ημέρα της απολογίας ενώπιον της Δικαιοσύνης.

«Ζητήσαμε και πήραμε προθεσμία, θα απολογηθούν την Κυριακή το πρωί. Εκπροσωπώ, μαζί με τον συνάδελφό μου τον κ. Γλύκα, τον κ. Καμπούρη και τη σύζυγό του. Δεν έχουμε λάβει ακόμα αντίγραφα της δικογραφίας. Αυτό που ισχυρίζεται είναι ότι δεν έχει διαπράξει το αδίκημα της απάτης για το οποίο κατηγορείται, και μου κάνει και πολύ μεγάλη εντύπωση πραγματικά. Περιμένω, επαναλαμβάνω όμως, να πάρω τα κατηγορητήρια στα χέρια μου και τη δικογραφία, αλλά μου κάνει τρομερή εντύπωση γιατί, αν μιλάμε ότι απλά ένας άνθρωπος οφείλει χρήματα στον ΕΦΚΑ, δεν μπορούμε να μιλάμε για απάτη. Είναι μία οφειλή, όπως πάρα πάρα πολλοί Έλληνες έχουνε. Θα δούμε όμως πώς ο εισαγγελέας αναφέρει την κατηγορία της απάτης, με βάση ποια στοιχεία, και θα απολογηθούμε την Κυριακή», δήλωσε ο Απόστολος Λύτρας.

Ερωτηθείς για τα βαρύτατα αδικήματα που περιλαμβάνει το κατηγορητήριο, μεταξύ αυτών ο αρχηγικός ρόλος σε εγκληματική οργάνωση, ο κ. Λύτρας είπε ότι «πλέον το γνωρίζετε κι εσείς οι δημοσιογράφοι δηλαδή, ότι όπου έχουμε οπουδήποτε πάνω από τρία άτομα, πάντα υπάρχει και μία εγκληματική οργάνωση. Να είστε σίγουροι ότι αυτές οι εγκληματικές οργανώσεις, όταν φτάνουν στα δικαστήρια, στην πραγματικότητα δεν ήταν ποτέ εγκληματική οργάνωση, συνένωση απλά τριών και πάνω ανθρώπων. […] Η εγκληματική οργάνωση έχει να κάνει με τον αριθμό των προσώπων. Ο εντολέας μου λέει ότι σε κάποιες εταιρείες ουσιαστικά ήταν υπάλληλος. Σε κάποιες εταιρείες ήταν ενδεχομένως κάπου αφανής εταίρος και από κει και μετά, κάποιες εταιρείες οι οποίες είχαν δραστηριότητα κανονικά – υπάρχουν οι εταιρείες, είχαν δραστηριότητα – δεν έχουν πληρωθεί κάποια χρήματα στον ΕΦΚΑ».

Γλύκας: Πολιτική εργαλειοποίηση της υπόθεσης

Από την μεριά του ο Γιάννης Γλύκας ανέφερε πως είναι μια «πρωτοφανής εργαλειοποίηση της υπόθεσης για πολιτικούς λόγους και στον χρόνο που επιλέχθηκε να εκφραστεί μέσω των Αρχών. Έχουμε καθαρά μια δίωξη που δεν έχει κανένα στοιχείο περί απάτης που με βάση τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει είναι το βασικό αδίκημα. Καμιά κατηγορία απάτης. Θυμήθηκαν οι αρχές το 2026 να απαγγείλουν κατηγορίες για απάτης για φερόμενα αδικήματα του 2014, του 2015, του 2016, του 2013. Επειδή μια κυρία η οποία συνδέεται με άλλο πολιτικό πρόσωπο θυμήθηκε να πει το 2026 κάτι το οποίο ανήκει στο απώτερο παρελθόν.

Προφανώς όταν έρθει η ώρα θα πούμε ό,τι πρέπει να πούμε ενώπιον των Ανακριτικών Αρκών, χειρίζομαι την υπόθεση με τον συνάδελφό μου τον κύριο Απόστολο Λύτρα και φυσικά πιστεύουμε ότι θα αποδομήσουμε την κατηγορία. Αν οι αρχές κρίνουν νομικά και όχι πολιτικά ο Φίλιππος Καμπούρης θα είναι ελεύθερος.

Το πρόσωπο το οποίο κατήγγειλε συνδέεται με άλλο πρόσωπο. Σε δεύτερη φάση θα αποκαλυφθεί. Που έχει συγκεκριμένο ρόλο στη δημόσια ζωή. Από εκεί και πέρα, είναι ξεκάθαρο, δεν υπάρχει καμία παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών. Αυτά για τώρα».

Οι καταθέσεις τραγουδιστών για το κύκλωμα

Στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ άλλων, οι τραγουδιστές Σώτης Βολάνης, Κέλλυ Κελεκίδου και Αλέκος Ζαζόπουλος. Οι συγκεκριμένοι καλλιτέχνες είχαν εργαστεί σε καταστήματα όπου, σύμφωνα με την έρευνα, αφανής ιδιοκτήτης φέρεται να ήταν ο Φίλιππος Καμπούρης.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι τραγουδιστές ανέφεραν ότι αμείβονταν από εικονικές εταιρείες, ενώ για τα εργασιακά τους ζητήματα είχαν επικοινωνία με τον Καμπούρη.

Η ζημία στον ΕΦΚΑ και ο τρόπος δράσης

Περίπου 1,8 εκατ. ευρώ εκτιμάται, με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα, η ζημία που φέρεται να υπέστη ο ΕΦΚΑ, ενώ η συνολική ζημία για το Δημόσιο υπολογίζεται σε περίπου 5,3 εκατ. ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί και ότι τα μέλη της οργάνωσης είχαν πραγματοποιήσει αναλήψεις από τους λογαριασμούς των εταιρειών που ξεπερνούν τα 2.000.000 ευρώ.

Στους κατηγορούμενους περιλαμβάνονται ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης, και η σύζυγός του, στους οποίους αποδίδεται, σύμφωνα με την κατηγορία, κεντρικός ρόλος στη δράση του κυκλώματος.

Κατά τη μεταγωγή του στην Ευελπίδων, ο Φίλιππος Καμπούρης αρνήθηκε τις κατηγορίες, δηλώνοντας: «Είμαι αθώος, είναι σκευωρία».

Την ίδια ώρα, οι Αρχές ερευνούν ένα σύνθετο δίκτυο εταιρειών. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, πάνω σε πραγματικές επιχειρήσεις φέρεται να δημιουργούνταν στη συνέχεια εικονικές εταιρείες, οι οποίες εμφανίζονταν να ανήκουν σε αχυρανθρώπους.

Μέσω του συγκεκριμένου μηχανισμού φέρεται να γινόταν μεταφορά εργαζομένων από τη μία εταιρεία στην άλλη. Όταν, όμως, έφτανε η ώρα για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων, οι εταιρείες διέκοπταν τη λειτουργία τους ή «εξαφανίζονταν».

Η καταγγελία που άνοιξε τον δρόμο για την έρευνα

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε ότι η έρευνα ξεκίνησε μετά από επώνυμη καταγγελία πρώην εργαζόμενης στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Η γυναίκα φέρεται να αντιλήφθηκε ασυνήθιστες κινήσεις σχετικά με την πληρωμή της. Ενώ περίμενε την αμοιβή της από συγκεκριμένη εταιρεία, διαπίστωσε ότι στη διαδικασία εμπλέκονταν και άλλες επιχειρήσεις, για τις οποίες δεν γνώριζε ούτε την ύπαρξη, ούτε τον ρόλο τους.

Η καταγγελία αποτέλεσε την αφετηρία της έρευνας, με τους αστυνομικούς να χρειάζονται αρκετούς μήνες για να χαρτογραφήσουν τον τρόπο λειτουργίας του σχήματος και τις σχέσεις μεταξύ των εταιρειών.

Σύμφωνα με την κ. Δημογλίδου, η πρακτική αυτή δεν εμφανίστηκε τα τελευταία χρόνια, καθώς οι Αρχές εντόπισαν εταιρείες που φέρονται να συνδέονται με το ίδιο σχήμα ήδη από το 2013.

29 εταιρείες στο επίκεντρο της έρευνας

Από την αστυνομική έρευνα εντοπίστηκαν συνολικά 29 εταιρείες ως συνδεόμενες με τη δράση του κυκλώματος. Ορισμένες ήταν πραγματικές επιχειρήσεις, ενώ οι περισσότερες φέρονται να ήταν εικονικές και να εμφανίζονταν υπό την ιδιοκτησία προσώπων που λειτουργούσαν ως αχυράνθρωποι.

Το αρχικό πεδίο της έρευνας κάλυψε την περίοδο 2021-2026. Από τα στοιχεία προέκυψε ότι οι εταιρείες δεν λειτουργούσαν όλες ταυτόχρονα ή αδιάλειπτα, αλλά δημιουργούνταν και έκλειναν σε διαφορετικές περιόδους, ακολουθώντας, σύμφωνα με τις Αρχές, παρόμοια πρακτική.

Όταν πλησίαζε η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ και των φορολογικών υποχρεώσεων προς το Δημόσιο, οι εταιρείες φέρονται να έπαυαν τη λειτουργία τους, αφήνοντας πίσω τους οφειλές.

Στο «μικροσκόπιο» και οι οικονομικές διαδρομές

Ξεχωριστή έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη για το ενδεχόμενο νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράλληλα με την έρευνα της Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.

Η έρευνα για το ξέπλυμα χρήματος ενεργοποιήθηκε μετά από «καμπανάκι» ελληνικής τράπεζας, με αφορμή σειρά συναλλαγών που φέρονται να έκαναν τα δύο πρόσωπα τα οποία εμφανίζονται να έχουν κεντρικό ρόλο στην υπόθεση.

Στο πλαίσιο των ελέγχων εξετάστηκαν μεταφορές χρημάτων και αναλήψεις, ενώ η έρευνα επεκτάθηκε και σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εντοπίστηκαν επιπλέον συναλλαγές.

Η συγκεκριμένη έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και το πόρισμα των αρμόδιων Αρχών δεν έχει μέχρι στιγμής ολοκληρωθεί.

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