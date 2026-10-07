Γκράβα: Αγωνία από τους εκπαιδευτικούς για την ασφάλεια του σχολικού συγκροτήματος – Τι ζητούν

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Έντονη ανησυχία για τα περιστατικά που συνδέονται με πιθανή διαρροή φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας εκφράζουν οι εκπαιδευτικοί των σχολείων του συγκροτήματος, ζητώντας επίσημες και έγγραφες διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια των μαθητών και του προσωπικού.
Σε ανακοίνωσή τους περιγράφουν τα περιστατικά που έχουν καταγραφεί, επισημαίνουν τις ελλείψεις στην ενημέρωση και στην αντιμετώπιση του τελευταίου συμβάντος και ζητούν, μεταξύ άλλων, την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων μέχρι να ολοκληρωθούν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι και να τους παραδοθούν τα σχετικά ενυπόγραφα έγγραφα. Παράλληλα, ζητούν πλήρη ενημέρωση για τους ελέγχους που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, τον έλεγχο των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου και των συστημάτων ασφαλείας, καθώς και ενημέρωση για την πυρασφάλεια και τον προσεισμικό έλεγχο των σχολείων.
Οι εκπαιδευτικοί κάνουν, επίσης, λόγο για ανάγκη διακοπής των εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης και κάθε άλλης εργασίας που πραγματοποιείται εντός του σχολικού ωραρίου, ενώ καλούν και τους υπόλοιπους Συλλόγους Διδασκόντων της Γκράβας να προχωρήσουν σε αντίστοιχες ανακοινώσεις.
Οι Σύλλογοι Διδασκόντων των Δημοτικών Σχολείων Αθηνών (65ο, 112ο, 132ο) και Νηπιαγωγείων Αθηνών (38ο, 81ο, 113ο) που στεγάζονται στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, καθώς και το βοηθητικό προσωπικό των σχολείων, σε συνέχεια των σχετικών ανακοινώσεων της Γ’ ΕΛΜΕ ΑΘΗΝΑΣ, του Συλλόγου Εκπαιδευτικών ΠΕ «Αθηνά», των Συλλόγων Γονέων και των αντίστοιχων Ενώσεων Γονέων 5ης Δ.Κ. και Ένωσης Γονέων Γαλατσίου, με την παρούσα επιθυμούμε να κοινοποιήσουμε την έντονη ανησυχία μας αναφορικά με τα γεγονότα περί διαρροής φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας.
Πιο συγκεκριμένα, την Παρασκευή 02/10/2026, λίγο πριν τη λήξη του πρωινού ωραρίου και πριν την έναρξη του ολοήμερου, ενημερωθήκαμε τηλεφωνικά από γονείς και από συναδέλφους όμορων-συστεγαζόμενων σχολείων ότι κάποια όμορα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του συγκροτήματος είχαν εκκενωθεί ήδη από το πρωί, λόγω πολύ έντονης οσμής και πιθανής διαρροής φυσικού αερίου, ενώ εμείς και οι μαθητές/τριές μας βρισκόμασταν ακόμη στο σχολείο.
Επικοινωνήσαμε τηλεφωνικά με τον Δήμο Αθηναίων, ζητώντας επιβεβαίωση των πληροφοριών για την εκκένωση και έγγραφη διαβεβαίωση ότι ο σχολικός χώρος είναι ασφαλής. Έγγραφη διαβεβαίωση δεν δόθηκε. Δόθηκε μόνο προφορική ειδοποίηση εκκένωσης από τον Δήμο, στο σταθερό τηλέφωνο ορισμένων σχολείων.
Κατόπιν, εκκενώσαμε τις σχολικές μας μονάδες, καλώντας τηλεφωνικά τους γονείς προκειμένου να παραλάβουν τα παιδιά τους. Τα σχολεία μας δεν έλαβαν καμία προηγούμενη ειδοποίηση, έγγραφη ή ηλεκτρονική, από τον Δήμο Αθηναίων ή άλλον αρμόδιο φορέα για το περιστατικό.
Να τονιστεί στο σημείο αυτό ότι το 4ο Ειδικό Δημοτικό Αθηνών δεν εκκενώθηκε ποτέ.
Ακολούθως ενημερωθήκαμε ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που συνέβη αντίστοιχο περιστατικό στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας.
Συγκεκριμένα:
Ως Σύλλογοι Διδασκόντων, ζητούμε γραπτή, επίσημη και τεκμηριωμένη διαβεβαίωση για την ασφάλεια του χώρου, η οποία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία των σχολείων μας.
Δεν ξεχνάμε ότι έχουν προηγηθεί η «Βιολάντα», τα Τέμπη, ο θάνατος του μικρού μαθητή στις Σέρρες από την έκρηξη στο λεβητοστάσιο του σχολείου του, η θανατηφόρα έκρηξη στην Πλάκα λίγες μέρες πριν.
Στο συγκρότημα της Γκράβας φοιτούν 4.000 μαθητές/τριες και εργάζονται περίπου 400 εκπαιδευτικοί και βοηθητικό προσωπικό. Οι εκπαιδευτικοί μαζί με τους γονείς μπαίνουμε ασπίδα προστασίας μπροστά τους.
Ζητάμε άμεσα από τον Δήμο Αθηναίων, τον Δήμο Γαλατσίου, τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας και την Περιφέρεια Αττικής να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την αναστολή των σχολικών μονάδων του συγκροτήματος της Γκράβα, έως ότου να αποσταλούν στους/στις διευθυντές/τριες των σχολικών μονάδων έγγραφες και ενυπόγραφες διαβεβαιώσεις για την ασφαλή λειτουργία των σχολικών κτιρίων.
Να ξεκινήσουν άμεσα οι έλεγχοι που θα επιβεβαιώνουν ότι θα είμαστε ασφαλείς.
Απαιτούμε:
Καλούμε και τους άλλους Συλλόγους Διδασκόντων του συγκροτήματος της Γκράβας να προβούν σε αντίστοιχες ανακοινώσεις.
65ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών
112ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών
132ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών
38ο Νηπιαγωγείο Αθηνών
81ο Νηπιαγωγείο Αθηνών
113ο Νηπιαγωγείο Αθηνών
Βοηθητικό προσωπικό των σχολείων».
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