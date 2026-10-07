Γκράβα: Αγωνία από τους εκπαιδευτικούς για την ασφάλεια του σχολικού συγκροτήματος – Τι ζητούν

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Έντονη ανησυχία για τα περιστατικά που συνδέονται με πιθανή διαρροή φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας εκφράζουν οι εκπαιδευτικοί των σχολείων του συγκροτήματος, ζητώντας επίσημες και έγγραφες διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια των μαθητών και του προσωπικού.

Σε ανακοίνωσή τους περιγράφουν τα περιστατικά που έχουν καταγραφεί, επισημαίνουν τις ελλείψεις στην ενημέρωση και στην αντιμετώπιση του τελευταίου συμβάντος και ζητούν, μεταξύ άλλων, την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων μέχρι να ολοκληρωθούν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι και να τους παραδοθούν τα σχετικά ενυπόγραφα έγγραφα. Παράλληλα, ζητούν πλήρη ενημέρωση για τους ελέγχους που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, τον έλεγχο των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου και των συστημάτων ασφαλείας, καθώς και ενημέρωση για την πυρασφάλεια και τον προσεισμικό έλεγχο των σχολείων.

Οι εκπαιδευτικοί κάνουν, επίσης, λόγο για ανάγκη διακοπής των εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης και κάθε άλλης εργασίας που πραγματοποιείται εντός του σχολικού ωραρίου, ενώ καλούν και τους υπόλοιπους Συλλόγους Διδασκόντων της Γκράβας να προχωρήσουν σε αντίστοιχες ανακοινώσεις.

Αναλυτικά η ανακοινωση των εκπαιδευτικών

Οι Σύλλογοι Διδασκόντων των Δημοτικών Σχολείων Αθηνών (65ο, 112ο, 132ο) και Νηπιαγωγείων Αθηνών (38ο, 81ο, 113ο) που στεγάζονται στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, καθώς και το βοηθητικό προσωπικό των σχολείων, σε συνέχεια των σχετικών ανακοινώσεων της Γ’ ΕΛΜΕ ΑΘΗΝΑΣ, του Συλλόγου Εκπαιδευτικών ΠΕ «Αθηνά», των Συλλόγων Γονέων και των αντίστοιχων Ενώσεων Γονέων 5ης Δ.Κ. και Ένωσης Γονέων Γαλατσίου, με την παρούσα επιθυμούμε να κοινοποιήσουμε την έντονη ανησυχία μας αναφορικά με τα γεγονότα περί διαρροής φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας.

Πιο συγκεκριμένα, την Παρασκευή 02/10/2026, λίγο πριν τη λήξη του πρωινού ωραρίου και πριν την έναρξη του ολοήμερου, ενημερωθήκαμε τηλεφωνικά από γονείς και από συναδέλφους όμορων-συστεγαζόμενων σχολείων ότι κάποια όμορα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του συγκροτήματος είχαν εκκενωθεί ήδη από το πρωί, λόγω πολύ έντονης οσμής και πιθανής διαρροής φυσικού αερίου, ενώ εμείς και οι μαθητές/τριές μας βρισκόμασταν ακόμη στο σχολείο.

Επικοινωνήσαμε τηλεφωνικά με τον Δήμο Αθηναίων, ζητώντας επιβεβαίωση των πληροφοριών για την εκκένωση και έγγραφη διαβεβαίωση ότι ο σχολικός χώρος είναι ασφαλής. Έγγραφη διαβεβαίωση δεν δόθηκε. Δόθηκε μόνο προφορική ειδοποίηση εκκένωσης από τον Δήμο, στο σταθερό τηλέφωνο ορισμένων σχολείων.

Κατόπιν, εκκενώσαμε τις σχολικές μας μονάδες, καλώντας τηλεφωνικά τους γονείς προκειμένου να παραλάβουν τα παιδιά τους. Τα σχολεία μας δεν έλαβαν καμία προηγούμενη ειδοποίηση, έγγραφη ή ηλεκτρονική, από τον Δήμο Αθηναίων ή άλλον αρμόδιο φορέα για το περιστατικό.

Να τονιστεί στο σημείο αυτό ότι το 4ο Ειδικό Δημοτικό Αθηνών δεν εκκενώθηκε ποτέ.

Ακολούθως ενημερωθήκαμε ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που συνέβη αντίστοιχο περιστατικό στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας.

Συγκεκριμένα:

Στις 16 Σεπτεμβρίου 2026 εντοπίζεται έντονη οσμή αερίου στο 21ο Γυμνάσιο Αθηνών.

Στις 21 Σεπτεμβρίου 2026 χτυπάει συναγερμός από τον ανιχνευτή διαρροής φυσικού αερίου.

Ως Σύλλογοι Διδασκόντων, ζητούμε γραπτή, επίσημη και τεκμηριωμένη διαβεβαίωση για την ασφάλεια του χώρου, η οποία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία των σχολείων μας.

Δεν ξεχνάμε ότι έχουν προηγηθεί η «Βιολάντα», τα Τέμπη, ο θάνατος του μικρού μαθητή στις Σέρρες από την έκρηξη στο λεβητοστάσιο του σχολείου του, η θανατηφόρα έκρηξη στην Πλάκα λίγες μέρες πριν.

Στο συγκρότημα της Γκράβας φοιτούν 4.000 μαθητές/τριες και εργάζονται περίπου 400 εκπαιδευτικοί και βοηθητικό προσωπικό. Οι εκπαιδευτικοί μαζί με τους γονείς μπαίνουμε ασπίδα προστασίας μπροστά τους.

Ζητάμε άμεσα από τον Δήμο Αθηναίων, τον Δήμο Γαλατσίου, τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας και την Περιφέρεια Αττικής να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την αναστολή των σχολικών μονάδων του συγκροτήματος της Γκράβα, έως ότου να αποσταλούν στους/στις διευθυντές/τριες των σχολικών μονάδων έγγραφες και ενυπόγραφες διαβεβαιώσεις για την ασφαλή λειτουργία των σχολικών κτιρίων.

Να ξεκινήσουν άμεσα οι έλεγχοι που θα επιβεβαιώνουν ότι θα είμαστε ασφαλείς.

Απαιτούμε:

Πλήρη ενημέρωση για το πόρισμα του δεύτερου ελέγχου που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 02/10/2026, παρουσία του κλιμακίου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Γραπτή, επίσημη ενημέρωση για τα αποτελέσματα της τεχνικής έκθεσης της εταιρείας που διενήργησε τους ελέγχους στις 16/09/2026 και στις 21/09/2026 και τους λόγους για τους οποίους, ενώ ενεργοποιήθηκε ο ανιχνευτής και σήμανε συναγερμό, αξιολογήθηκε ως false alarm.

Να γίνει ενδελεχής έλεγχος της στεγανότητας του δικτύου, της άρτιας και ασφαλούς λειτουργίας των καυστήρων, όλων των συστημάτων προειδοποίησης και ανίχνευσης αερίου και κάθε άλλης δικλείδας ασφαλείας που προβλέπει η σχετική νομοθεσία για τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και μάλιστα σε χώρους ειδικού ενδιαφέροντος και να ενημερωθούμε επισήμως για τα αποτελέσματά της.

Να ελεγχθεί ότι η αρχική εγκατάσταση έγινε με όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις και προδιαγραφές και ότι είχε εξαρχής όλες τις πιστοποιήσεις.

Να μας απαντηθεί γιατί δεν κλήθηκε η Πυροσβεστική από τον ίδιο τον Δήμο και χρειάστηκε να το ζητήσουν οι γονείς.

Να ενημερωθεί το σύνολο της σχολικής κοινότητας για το αν υπάρχει για το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας σχέδιο εκκένωσης και ορισμένος χώρος ασφαλούς καταφυγής και ποια είναι αυτά, για περιπτώσεις πυρκαγιάς, διαρροής φυσικού αερίου κ.ά.

Να μας ενημερώσουν αν υπάρχουν πιστοποιητικά πυρασφάλειας σε ισχύ για το σύνολο των σχολικών μονάδων του συγκροτήματος.

Να μας ενημερώσει επίσημα ο Δήμος Αθηναίων για τα πορίσματα του πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου, τα οποία εξακολουθούν να κρατούν επτασφράγιστο μυστικό. Να μην επικαλείται την «εμπιστευτικότητα» των αποτελεσμάτων, καθώς τέτοια οδηγία δεν υφίσταται από τον ΟΑΣΠ. Να μας ενημερώσει και για το ποια σχολεία, για ποιους λόγους, με ποιο χρονοδιάγραμμα και με ποια χρηματοδότηση θα χρειαστούν δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο έλεγχο, και τις απαιτούμενες επισκευές στη συνέχεια.

Την αναστολή λειτουργίας όλων των σχολείων, κατά τη διάρκεια του ελέγχου και μέχρι να προσκομιστούν τα επίσημα ενυπόγραφα έγγραφα που πιστοποιούν την ασφάλεια του χώρου.

Τη διακοπή των εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης, που όφειλαν να έχουν ολοκληρωθεί μέσα στο καλοκαίρι, καθώς και πάσης φύσης εργασιών κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου στον χώρο των σχολείων.

Καλούμε και τους άλλους Συλλόγους Διδασκόντων του συγκροτήματος της Γκράβας να προβούν σε αντίστοιχες ανακοινώσεις.

65ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών

112ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών

132ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών

38ο Νηπιαγωγείο Αθηνών

81ο Νηπιαγωγείο Αθηνών

113ο Νηπιαγωγείο Αθηνών

Βοηθητικό προσωπικό των σχολείων».

Διαβάστε επίσης:

Πανεπιστήμιο Πατρών: Αποκλεισμό του γραφείου του καταγγέλλει ο πρύτανης – Διαψεύδουν οι φοιτητές

Νέες αποκαλύψεις για τη δράση του Φίλιππου Καμπούρη: Ζημιά 5,3 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο – Μαζί με τη σύζυγό του «σήκωσαν» από τους λογαριασμούς 2,2 εκατ. ευρώ

Κατασβέστηκε η φωτιά σε αποθήκες του Πολεμικού Ναυτικού στον Μαραθώνα











