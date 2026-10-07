Κατασβέστηκε η φωτιά σε αποθήκες του Πολεμικού Ναυτικού στον Μαραθώνα

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Κατασβέστηκε η φωτιά που είχε εκδηλωθεί σε αποθήκη με αναλώσιμα υλικά σε βάση του Πολεμικού Ναυτικού στο Κοτρώνι, στον Μαραθώνα.

Δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ούτε κινδύνευσαν ελικόπτερα.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 8 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και εθελοντές. Παράλληλα, σηκώθηκε και ένα ελικόπτερο. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε αποθηκευτικό χώρο στο στη θέση «Κοτρώνι »στο Μαραθώνα Αττικής . Κινητοποιήθηκαν 35 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 8 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. October 7, 2026

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