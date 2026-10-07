Λάκης Γαβαλάς για διαμάχη Βίσση-Καρβέλα: «Όλα αυτά γίνονται για εμπορικούς σκοπούς»

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Ο Λάκης Γαβαλάς σχολίασε τη δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι οι δύο καλλιτέχνες δεν έχουν στην πραγματικότητα απομακρυνθεί και πως όσα συμβαίνουν γίνονται για εμπορικούς λόγους.

Οι δηλώσεις του προβλήθηκαν την Τετάρτη, 7/10, στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι», μετά την ανακοίνωση του Νίκου Καρβέλα για την απουσία του από τη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ και την απάντηση της τραγουδίστριας.

«Όσον αφορά τέτοιες διαφορές, απ’ ό,τι άκουσα, είναι ότι δεν υφίστανται και ότι έχει πληρωθεί ο συνθέτης», ανέφερε αρχικά ο Λάκης Γαβαλάς.

Στη συνέχεια, εξήγησε ότι αποφεύγει να τοποθετηθεί για την οικονομική διάσταση της υπόθεσης, καθώς, όπως είπε, έχει στο παρελθόν βρεθεί σε ανάλογη θέση και θέλει να είναι προσεκτικός: «Βλέπεις ότι αποφεύγω να πω για τα οικονομικά, γιατί κάποιοι λένε ότι τα φτιάξανε, τα είδανε και τα λοιπά. Και επειδή κι εγώ δυστυχώς στη ζωή μου από άτομα που περίμενα ότι θα με ανταμείψουν και δεν θα με ξεγελάσουν, μου έτυχε, για αυτό πρέπει να το εξετάσουμε σε βάθος. Θα ήταν ωραίο να μη διαλυθεί αυτό το πράγμα. Εγώ εύχομαι από την καρδιά μου να είναι όλα ψεύτικα ή να είναι όλα περιστασιακά και να βρεθεί η καλύτερη λύση και για τους δύο».

«Κάποια μέρα ήμασταν μαζί σε ένα τραπέζι με τον Νίκο και με την Άννα και λέω στον Νίκο “εμένα μ’ αρέσει πάρα πολύ το τραγούδι ‘Πάλι έχω παραισθήσεις που δεν είσαι εδώ’”, και μου λέει ο Νίκος “Αυτό δεν είναι δικό μου”. Άρα λοιπόν, σε περίπτωση που δεν θα πει το “Σε περίπτωση που”, θα πει το “Πάλι έχω παραισθήσεις”. Νομίζω ότι δεν θα αποχωριστούν και δεν πρέπει να αποχωριστούν. Νομίζω ότι είναι μια χαρά μαζί. Όλα αυτά τώρα γίνονται για εμπορικούς σκοπούς, για τα κανάλια, για το εκείνο και το άλλο», συνέχισε ο ίδιος.

«Ειλικρινά εύχομαι τα καλύτερα και για τους δύο και για τους γύρω, για τους μουσικούς, για τις παραγωγές, για τις καινούργιες επιθυμίες, τις καινούργιες φιλίες. Εγώ κλείνω τα μάτια και ακούω κάποια τραγούδια που μοναδικά τα έχει πει η Άννα Βίσση και μοναδικά τα έχει γράψει ο Καρβέλας. Αυτό τώρα αν το μεταφράσουμε σε χρήματα, ανήκουν και στους δύο», πρόσθεσε στο ίδιο θέμα.

«Η Άννα Βίσση μού έστειλε το τελεσίδικο μήνυμα»

Ο Λάκης Γαβαλάς αναφέρθηκε, τέλος, και στη φιλία που είχε με την Άννα Βίσση, σημειώνοντας ότι η τραγουδίστρια έχει διακόψει την επικοινωνία τους.

«Μου έστειλε το τελεσίδικο μήνυμα. Το έχουμε πει αυτό. Τελείωσε και τώρα το καταλαβαίνω. Μια χαρά όλα. Όταν έχεις σπόνσορα μια σκούπα που θέλει να σκουπίσει και είναι “ρουφηχτική” σκούπα κιόλας, πρέπει να ρουφήξει και να πετάξει στον κάδο κάποια άτομα, είναι λογικό. Δηλαδή μου έχει συμβεί στη ζωή μου, όχι εγώ να το κάνω σε κάποιον, από άλλους», είπε χαρακτηριστικά ο Λάκης Γαβαλάς.

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