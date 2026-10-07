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07.10.2026 17:19

Ηλίας Ψινάκης: Ο Σάκης Ρουβάς με απέλυσε, δεν έχουμε πλέον καμία σχέση (Video)

07.10.2026 17:19
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Στη λήξη της συνεργασίας του με τον Σάκη Ρουβά, αλλά και την οριστική διακοπή της επικοινωνίας τους, αναφέρθηκε ο Ηλίας Ψινάκης σε συνέντευξή του στις Rainbow Mermaids.

«Όταν είχα κανονίσει με μια φίλη μου να πάει ο Σάκης στην Αμερική, ο Σάκης με απέλυσε με κάποιον τρόπο. Είπε ότι πια δεν θα συνεργαζόμαστε. Του είπα ότι είμαστε δίδυμο, Ρουβάς-Ψινάκης, τη μούρη μου δεν την ήξεραν, ήμουν πάντα στο πλάι. Ήξεραν το “Ηλίας Ψινάκης”, αλλά όχι τη μούρη μου. Το ευρύ κοινό με έμαθε μετά», είπε αρχικά ο γνωστός μάνατζερ.

«Ο Σάκης ήταν να γίνει σταρ, τα είχε όλα τα εχέγγυα, τα είχαμε φτιάξει όλα με τη φίλη μου για να πάει στην Αμερική. Ήταν όλα στρωμένα, εγώ νόμιζα ότι θα πετύχει εκεί και του λέω “τι θες και με απολύεις, να φαίνεται ότι εσύ πετυχαίνεις εκεί και να βγω εγώ ρόμπα; Μη με αναγκάσεις να γίνω σταρ”. Μου λέει “γιατί ποιον θα αναλάβεις, τη Βανδή ή τον Τσαλίκη;”. Του είπα “δεν ξέρω τι θα κάνω, αλλά μη με αναγκάσεις να γίνω σταρ”. Για εμένα η αξιοπρέπεια είναι το πιο βασικό», πρόσθεσε.

«Δεν θα ξανασυνεργαζόμουν με τον Σάκη»

Στη συνέχεια, ο Ηλίας Ψινάκης ρωτήθηκε για το αν έχει αλλάξει κάτι στη σχέση του με τον Σάκη Ρουβά τα τελευταία χρόνια και αν οι δυο τους εξακολουθούν να επικοινωνούν. Όπως ανέφερε, δεν υπάρχει πλέον επαφή μεταξύ τους, διευκρινίζοντας ότι η απόσταση αυτή δεν ήταν δική του απόφαση.

«Με τον Σάκη δεν μιλάω, γιατί αυτός δεν μιλάει, δεν μιλάμε, δεν έχουμε καμία σχέση. Αλλά όχι από εμένα, αυτός. Δικαίωμά του, δεν έχει κανένα νόημα μετά από όλα αυτά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος απέκλεισε, παράλληλα, το ενδεχόμενο να συνεργαστούν ξανά στο μέλλον, τονίζοντας ότι θεωρεί πως η κοινή τους επαγγελματική διαδρομή έχει ολοκληρωθεί: «Με τον Σάκη δεν θα ξανασυνεργαζόμουν ποτέ. Γιατί με τον Σάκη ό,τι ήταν να κάνουμε το κάναμε. Κουνήσαμε την Ελλάδα».

«Εγώ όταν θα συνεργαστώ με έναν καλλιτέχνη δεν κάνουμε συζήτηση, είναι εντολές. Θα γίνει αυτό. Θέλει τυφλή εμπιστοσύνη. Ο Σάκης μού είχε τυφλή εμπιστοσύνη», είπε ο Ηλίας Ψινάκης σε άλλο σημείο της συνέντευξής του.

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