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07.10.2026 12:01

Κόντρα Βίσση-Καρβέλα: «Η Άννα έγραψε μόνη της την επιστολή, μου την έστειλε τα ξημερώματα» λέει ο Δημητρακόπουλος (video)

07.10.2026 12:01
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Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, αναφερόμενος στην κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα, είπε πως την σημερινή επιστολή που δόθηκε στη δημοσιότητα από την τραγουδίστρια, την έγραψε από μόνη της.

«Θέλω να γνωρίζετε πως την επιστολή αυτή την έγραψε μόνη της η Άννα Βίσση, χωρίς τη συνδρομή κανενός, να το ξέρετε αυτό. Εμένα όταν μου εστάλη αυτή η επιστολή στις 3:20 τα ξημερώματα, την είδα και από εκεί και πέρα, δεν μπόρεσα να κάνω καμία παρέμβαση. Ήταν τόσο καλογραμμένη, αυτά ήταν τα συναισθήματά της, αυτή είναι η θέση της και αυτή είναι η απόφασή της», είπε μιλώντας στον Alpha.

«Αφού επέλεξε ο κ. Καρβέλας, να βγάλει δελτίο τύπου όπου φαίνεται ότι θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη και η κ. Βίσση του λέει να προσφύγει σε αυτή και η Δικαιοσύνη ότι αποφασίσει», πρόσθεσε.

Ο ίδιος επιβεβαίωσε τα λεγόμενα της Βίσση, αναφέροντας πως από την πλευρά του Καρβέλα υπάρχει «μία αξίωση ύψους 1,5 εκατ. ευρώ που δεν έχει καμία νομιμοποιητική βάση». 

Ο Δημητρακόπουλος αποκάλυψε πως πριν τις ανακοινώσεις των δύο καλλιτεχνών «έγιναν διάφορες συζητήσεις, οι οποίες δεν έφεραν αποτέλεσμα».

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