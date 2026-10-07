Κόντρα Βίσση-Καρβέλα: «Η Άννα έγραψε μόνη της την επιστολή, μου την έστειλε τα ξημερώματα» λέει ο Δημητρακόπουλος (video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, αναφερόμενος στην κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα, είπε πως την σημερινή επιστολή που δόθηκε στη δημοσιότητα από την τραγουδίστρια, την έγραψε από μόνη της.

«Θέλω να γνωρίζετε πως την επιστολή αυτή την έγραψε μόνη της η Άννα Βίσση, χωρίς τη συνδρομή κανενός, να το ξέρετε αυτό. Εμένα όταν μου εστάλη αυτή η επιστολή στις 3:20 τα ξημερώματα, την είδα και από εκεί και πέρα, δεν μπόρεσα να κάνω καμία παρέμβαση. Ήταν τόσο καλογραμμένη, αυτά ήταν τα συναισθήματά της, αυτή είναι η θέση της και αυτή είναι η απόφασή της», είπε μιλώντας στον Alpha.

«Αφού επέλεξε ο κ. Καρβέλας, να βγάλει δελτίο τύπου όπου φαίνεται ότι θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη και η κ. Βίσση του λέει να προσφύγει σε αυτή και η Δικαιοσύνη ότι αποφασίσει», πρόσθεσε.

Ο ίδιος επιβεβαίωσε τα λεγόμενα της Βίσση, αναφέροντας πως από την πλευρά του Καρβέλα υπάρχει «μία αξίωση ύψους 1,5 εκατ. ευρώ που δεν έχει καμία νομιμοποιητική βάση».

Ο Δημητρακόπουλος αποκάλυψε πως πριν τις ανακοινώσεις των δύο καλλιτεχνών «έγιναν διάφορες συζητήσεις, οι οποίες δεν έφεραν αποτέλεσμα».

Διαβάστε επίσης

«Ασυγκράτητοι» στο Παρίσι Μπρούκλιν Μπέκαμ και Νίκολα Πελτζ – Το παθιασμένο φιλί τους με φόντο τον Πύργο του Άιφελ (Photos)



Σπύρος Παπαδόπουλος: «Δεν με βλέπω στην τηλεόραση – Δεν μπορώ να με βλέπω, ούτε να με ακούω» (Video)

Δημήτρης Γκοτσόπουλος: «Έχει μειωθεί η αξία της γυναίκας σήμερα – Εμένα μου αρέσουν τα απλά κορίτσια, τα προσγειωμένα» (Video)